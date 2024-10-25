«Оружие в открытом доступе»: Российский футболист боится выходить по вечерам на улицу в США

Воспитанник футбольного клуба «Краснодар» Павел Дашин, выступающий в составе команды из университета Южного Иллинойса рассказал, каково ему проживать в США с точки зрения собственной безопасности. Его слова передаёт «Чемпионат».

По словам защитника, в университете студентам ничего не угрожает, поскольку там есть университетская полиция. Однако безопасность резко снижается, если выйти за пределы территории вечером или ночью.

«Вообще, мне не нравится, что в США оружие в открытом доступе. Это большой минус. Также не рекомендуется гулять вечером или ночью — не очень безопасно. Например, в Краснодаре я могу в любое время выйти прогуляться и при этом не буду чувствовать, что меня может кто-то убить или ограбить», — пожаловался футболист.

По его словам, в России тоже можно нарваться на неприятности, однако в США такая возможность имеет неприлично высокую вероятность в сравнении с РФ.