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25 октября, 12:43

«Оружие в открытом доступе»: Российский футболист боится выходить по вечерам на улицу в США

Футболист Дашин пожаловался, что в США оружие доступно всем

Павел Дашин. Обложка © premierliga

Павел Дашин. Обложка © premierliga

Воспитанник футбольного клуба «Краснодар» Павел Дашин, выступающий в составе команды из университета Южного Иллинойса рассказал, каково ему проживать в США с точки зрения собственной безопасности. Его слова передаёт «Чемпионат».

По словам защитника, в университете студентам ничего не угрожает, поскольку там есть университетская полиция. Однако безопасность резко снижается, если выйти за пределы территории вечером или ночью.

«Вообще, мне не нравится, что в США оружие в открытом доступе. Это большой минус. Также не рекомендуется гулять вечером или ночью — не очень безопасно. Например, в Краснодаре я могу в любое время выйти прогуляться и при этом не буду чувствовать, что меня может кто-то убить или ограбить», — пожаловался футболист.

По его словам, в России тоже можно нарваться на неприятности, однако в США такая возможность имеет неприлично высокую вероятность в сравнении с РФ.

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Ранее девушка другого российского футболиста Алексея Миранчука, уехавшего в США играть в то, что там зовётся соккером, рассказала об их новых проблемах в Америке. К примеру, она пожаловалась, что доставка и установка двух телевизоров обошлась им в 550 долларов.

Владимир Озеров
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