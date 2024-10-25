«У нас сильная связь»: Наездница развелась с мужем ради лошади

Ветеринар из Великобритании бросила мужа ради лошади: мужчина ревновал к животному и в какой-то момент поставил ультиматум. 39-летняя Эми Хоуленд не раздумывала ни секунды и выбрала лошадь, расторгнув брак. Об этом рассказали в Daily Mail.

Верховой ездой Эми начала заниматься в пять лет. Когда женщина вышла замуж, у неё была лошадь, однако животного не стало в 2006 году. В 2014 году в семье появилась новая лошадь по кличке Жасмин. А всего за неделю до радостного события Хоуленд диагностировали рассеянный склероз. Жасмин стала спасением — Эми вновь увлеклась конным спортом, а лошадь стала её ближайшей подругой.

«У нас очень сильная связь. <...> Всего через несколько недель после её появления, я каталась верхом с мамой и была так переполнена эмоциями, что сказала: «Боже, кажется, я люблю Жасмин больше чем мужа»», — поделилась воспоминаниями ветеринар.

Такая симпатия к животному не понравилась супругу Эми. По словам женщины, муж начал вести себя так, будто она завела любовника. При этом Хоуленд признаётся, что начала проводить много времени с Жасмин, так как готовилась к соревнованиям.

Супруг британки всё время настаивал, чтобы она больше занималась домашними делами. Мужчина окончательно вышел из себя, когда Эми сделала себе тату на лодыжке с изображением цветка жасмина и подковы. Муж заявил, что лошадь должна уйти, и тогда ветеринар решила развестись с ним.

В сентябре 2017 года британка развелась с мужем, а вскоре познакомилась с будущим супругом Ником, который разделяет её увлечения лошадьми. В 2022 году пара расписалась и стала родителями девочки. Ник признался, что иногда завидует отношениям жены и Жасмин, но понимает, что лошадь помогла Эми на первом этапе болезни, поэтому совсем не против их дружбы.