В США бороться с ураганом устал даже аллигатор и забрался на матрас
Miami Herald: После урагана жители США наблюдали плывущего на матрасе аллигатора
После обрушившегося ураганов «Хелен» и «Милтон» в США местами до сих пор остаются подтопления, а местные жители наблюдают ужасающие картины плывущего по рекам мусора и веток. Эту картину «разбавил» аллигатор, взявший на абордаж чужой уплывший из спальни матрас.
Как пишет Miami Herald, несколько недель жители города Суванни смотрели, как матрас, который унесло из чьего-то дома, путешествует вверх и вниз по каналам. Позже у него появился новый хозяин — аллигатор. Он забрался на матрас и наслаждался солнечными лучами. Местные жители успели сделать его фото.
«Мы все размышляли, чья же застеленная кровать очутилась в канале. Так вот, это был матрас аллигатора», — пошутила местная жительница.
Прошлый владелец не спешит вернуть матрас, наверное, решил, что хищнику он нужнее. В комментариях люди посоветовали всегда заправлять кровать — никогда не угадаешь, что её ждёт.
«Местные так любят дикую природу, что обеспечивают ей максимальный комфорт», — написал под фото житель Суванни.
Напомним, что ураган «Хелен» обрушился на юго-восток США 26 сентября и затронул территорию шести штатов. Жертвами стихии стали свыше 200 американцев, разрушены сотни домов. А в октябре из-за урагана «Милтон» погибли 11 человек. К слову, нейроверсия Владимира Жириновского поделилась таким прогнозом: американцы справятся с последствием урагана, а по-настоящему губительным для США станет другой шторм.