В США бороться с ураганом устал даже аллигатор и забрался на матрас

После обрушившегося ураганов «Хелен» и «Милтон» в США местами до сих пор остаются подтопления, а местные жители наблюдают ужасающие картины плывущего по рекам мусора и веток. Эту картину «разбавил» аллигатор, взявший на абордаж чужой уплывший из спальни матрас.

Как пишет Miami Herald, несколько недель жители города Суванни смотрели, как матрас, который унесло из чьего-то дома, путешествует вверх и вниз по каналам. Позже у него появился новый хозяин — аллигатор. Он забрался на матрас и наслаждался солнечными лучами. Местные жители успели сделать его фото.

«Мы все размышляли, чья же застеленная кровать очутилась в канале. Так вот, это был матрас аллигатора», — пошутила местная жительница.

Прошлый владелец не спешит вернуть матрас, наверное, решил, что хищнику он нужнее. В комментариях люди посоветовали всегда заправлять кровать — никогда не угадаешь, что её ждёт.