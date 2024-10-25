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25 октября, 13:00

Жога вошёл в состав Совбеза России

Путин сделал полпреда УрФО Артёма Жогу членом Совбеза России

Артём Жога. Фото © Telegram / Жога

Артём Жога. Фото © Telegram / Жога

Президент России Владимир Путин своим указом пополнил состав Совета Безопасности РФ, включив туда полномочного представителя в Уральском федеральном округе Артёма Жогу. Соответствующее распоряжение главы государства опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

«Внести в состав Совета Безопасности РФ… изменение, включив в него в качестве члена Совета Безопасности РФ Жогу А.В. — полномочного представителя президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе», — сказано в тексте документа.

Артём Жога занимал должность председателя Народного Совета ДНР с 20 сентября 2023 года. До этого принимал участие в спецоперации в составе батальона «Спарта». Когда в марте 2022 погиб его сын, — Герой России и Донецкой Народной Республики Владимир Жога, — он встал по главе этого подразделения.

Артём Жога записал видеопоздравление на День отца
Артём Жога записал видеопоздравление на День отца

Ранее Артём Жога предложил в рамках проекта «Доброслужащий» отправлять депутатов в ежегодный двухнедельный отпуск на Донбасс, где они будут оказывать помощь местным жителям. По его словам, такой подход продемонстрирует ответственность и вовлечённость.

Владимир Озеров
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