Жога вошёл в состав Совбеза России
Путин сделал полпреда УрФО Артёма Жогу членом Совбеза России
Артём Жога. Фото © Telegram / Жога
Президент России Владимир Путин своим указом пополнил состав Совета Безопасности РФ, включив туда полномочного представителя в Уральском федеральном округе Артёма Жогу. Соответствующее распоряжение главы государства опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.
«Внести в состав Совета Безопасности РФ… изменение, включив в него в качестве члена Совета Безопасности РФ Жогу А.В. — полномочного представителя президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе», — сказано в тексте документа.
Артём Жога занимал должность председателя Народного Совета ДНР с 20 сентября 2023 года. До этого принимал участие в спецоперации в составе батальона «Спарта». Когда в марте 2022 погиб его сын, — Герой России и Донецкой Народной Республики Владимир Жога, — он встал по главе этого подразделения.
Ранее Артём Жога предложил в рамках проекта «Доброслужащий» отправлять депутатов в ежегодный двухнедельный отпуск на Донбасс, где они будут оказывать помощь местным жителям. По его словам, такой подход продемонстрирует ответственность и вовлечённость.