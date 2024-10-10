Жога предложил отправлять чиновников в отпуск в Донбасс

Новый полномочный представитель президента России в УрФО Артём Жога предложил распространить проект «Доброслужащий», действующий в Ханты-Мансийском автономном округе, на все уральские регионы. В рамках этого проекта чиновники во время ежегодного двухнедельного отпуска оказывают помощь жителям Донбасса и работают в военных госпиталях.

«Считаю, что опыт этого проекта необходимо транслировать на все регионы Уральского федерального округа. Это станет значительным вкладом в дело общей победы и демонстрацией нашей общей ответственности», — сказал Жога на заседании совета при полпреде.

По его словам, региональные власти должны внимательно и без бюрократии относиться к каждому запросу, связанному со спецоперацией (СВО). Подобный подход, подчеркнул Жога, позволит эффективно поддерживать семьи бойцов и упростить процесс помощи.