Жога предложил отправлять чиновников в отпуск в Донбасс
Полпред в УрФО Артём Жога предложил отправлять чиновников в отпуск в Донбасс
Артём Жога. Обложка © Telegram / zhogaartem
Новый полномочный представитель президента России в УрФО Артём Жога предложил распространить проект «Доброслужащий», действующий в Ханты-Мансийском автономном округе, на все уральские регионы. В рамках этого проекта чиновники во время ежегодного двухнедельного отпуска оказывают помощь жителям Донбасса и работают в военных госпиталях.
«Считаю, что опыт этого проекта необходимо транслировать на все регионы Уральского федерального округа. Это станет значительным вкладом в дело общей победы и демонстрацией нашей общей ответственности», — сказал Жога на заседании совета при полпреде.
По его словам, региональные власти должны внимательно и без бюрократии относиться к каждому запросу, связанному со спецоперацией (СВО). Подобный подход, подчеркнул Жога, позволит эффективно поддерживать семьи бойцов и упростить процесс помощи.
«Доброслужащий» реализуется в ХМАО с 2024 года. В рамках проекта добровольцы выезжают на территории ЛНР и ДНР, чтобы оказать помощь местным жителям: обеспечить горячим питанием, чистой водой и хлебом, восстановить объекты социнфраструктуры и жилые дома. Также ведётся работа в госпиталях, где добровольцы помогают медицинскому персоналу в уходе за военными. Известно, что в проекте приняли уже более 500 чиновников их ХМАО.
Напомним, Артём Жога был назначен уральским полпредом 2 октября текущего года. Он является бывшим комбатом батальона «Спарта» и отцом Героя России Владимира Жоги, который погиб в ходе СВО на Украине 5 марта 2022 года.