Американский офицер заочно арестован за убийства мирных жителей в Судже
Суд заочно арестовал наймита из США Ребара за преступления в Курской области
Наёмник Бернард Ребар. Фото © Instagram (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / defcon2rebar
Суд в заочном порядке арестовал американского легионера Дэниела Бернарда Ребара, который принимал участие во вторжении ВСУ в Курскую область. Об этом рассказали в пресс-службе СК РФ.
Ребара подозревают в совершении теракта, наёмничестве, убийстве двух или более лиц по мотивам политической и идеологической ненависти, незаконном пересечении границы, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов, насилии в отношении представителя власти и ряде других правонарушений.
«Следствием установлено, что Бернард Ребар лично принимает непосредственное участие в вооружённом конфликте в качестве наёмника на территории РФ», — сказано в публикации.
Представители СК сообщили, что Бернард Ребар совместно с солдатами ВСУ и другими наёмниками в сентябре 2024 года незаконно пересекли границу РФ, а далее в целях устрашения, причинения ущерба имуществу и дестабилизации деятельности органов власти совершали разные бесчинства в отношении гражданского населения.
Ребар служил в военно-воздушных силах США. Он принимает участие в боевых действиях на стороне ВСУ с апреля 2022 года. После начала вылазки в курскую область американский офицер публиковал фото из Суджи.
Ранее в московском суде назначили 6 лет и 10 месяцев колонии 72-летнему наёмнику ВСУ из США Стефану Хаббарду, который воевал в составе украинской армии. Фигурант также сознался в содеянном.