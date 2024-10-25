Американский офицер заочно арестован за убийства мирных жителей в Судже

Суд в заочном порядке арестовал американского легионера Дэниела Бернарда Ребара, который принимал участие во вторжении ВСУ в Курскую область. Об этом рассказали в пресс-службе СК РФ.

Ребара подозревают в совершении теракта, наёмничестве, убийстве двух или более лиц по мотивам политической и идеологической ненависти, незаконном пересечении границы, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов, насилии в отношении представителя власти и ряде других правонарушений.

«Следствием установлено, что Бернард Ребар лично принимает непосредственное участие в вооружённом конфликте в качестве наёмника на территории РФ», — сказано в публикации.

Представители СК сообщили, что Бернард Ребар совместно с солдатами ВСУ и другими наёмниками в сентябре 2024 года незаконно пересекли границу РФ, а далее в целях устрашения, причинения ущерба имуществу и дестабилизации деятельности органов власти совершали разные бесчинства в отношении гражданского населения.

Ребар служил в военно-воздушных силах США. Он принимает участие в боевых действиях на стороне ВСУ с апреля 2022 года. После начала вылазки в курскую область американский офицер публиковал фото из Суджи.