Малышева советует россиянам уподобиться моржам
Малышева посоветовала россиянам учиться у моржей есть неперевариваемую пищу
Елена Малышева. Фото © Агентство «Москва» / Сергей Киселёв
В вопросах питания россиянам нужно брать пример с моржей, уверена врач Елена Малышева. Телеведущая рассказала, что нередко моржи вместе с рыбой употребляют в пищу песок и камни. Человеку в качестве таких трудноперевариваемых веществ может служить клетчатка, которая помогает выводить жиры и канцерогены из организма.
«Недовсасывается холестерин. 15-20% не всасывается, потому что клетчатка не даёт. Она его обволакивает и выводит вместе со стулом», — заявила ведущая программы «Жить здорово!» на Первом канале.
Ранее Малышева призвала Госдуму вернуть в Россию практику йодирования соли. Врач, ссылаясь на различные исследования, рассказала, что сегодня у многих россиян наблюдается нехватка йода в организме. Это, по её словам, чревато проблемами в развитии у детей и трудностям в работе щитовидной железы.