Малышева советует россиянам уподобиться моржам

В вопросах питания россиянам нужно брать пример с моржей, уверена врач Елена Малышева. Телеведущая рассказала, что нередко моржи вместе с рыбой употребляют в пищу песок и камни. Человеку в качестве таких трудноперевариваемых веществ может служить клетчатка, которая помогает выводить жиры и канцерогены из организма.

«Недовсасывается холестерин. 15-20% не всасывается, потому что клетчатка не даёт. Она его обволакивает и выводит вместе со стулом», — заявила ведущая программы «Жить здорово!» на Первом канале.