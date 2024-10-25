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25 октября, 14:22

Малышева советует россиянам уподобиться моржам

Малышева посоветовала россиянам учиться у моржей есть неперевариваемую пищу

Елена Малышева. Фото © Агентство «Москва» / Сергей Киселёв

Елена Малышева. Фото © Агентство «Москва» / Сергей Киселёв

В вопросах питания россиянам нужно брать пример с моржей, уверена врач Елена Малышева. Телеведущая рассказала, что нередко моржи вместе с рыбой употребляют в пищу песок и камни. Человеку в качестве таких трудноперевариваемых веществ может служить клетчатка, которая помогает выводить жиры и канцерогены из организма.

«Недовсасывается холестерин. 15-20% не всасывается, потому что клетчатка не даёт. Она его обволакивает и выводит вместе со стулом», — заявила ведущая программы «Жить здорово!» на Первом канале.

Ранее Малышева призвала Госдуму вернуть в Россию практику йодирования соли. Врач, ссылаясь на различные исследования, рассказала, что сегодня у многих россиян наблюдается нехватка йода в организме. Это, по её словам, чревато проблемами в развитии у детей и трудностям в работе щитовидной железы.

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Алена Пенчугина
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