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25 октября, 15:22

Созданное в дагестанской ИК сообщество «‎Джамаат»* объявлено террористическим

Сообщество «Джамаат»* пополнило перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте Росфинмониторинга. Объединение было создано в колонии № 7 в Дагестане и пропагандировало идеи захвата власти и совершения диверсий.

«Перечень террористов и экстремистов (включённые). Национальная часть: Организации... 4. Террористическое сообщество «Джамаат»*, созданное в исправительном учреждении ФКУ ИК-7 УФСИН РФ по Республике Дагестан», — говорится в тексте.

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Ранее Росфинмониторинг внёс бывшего президента Украины Петра Порошенко* и его сына Алексея* в перечень террористов и экстремистов как объединение. Запись об этом появилась в соответствующем списке на официальном сайте службы.

* Внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Обложка ©

freepik / Mateus Andre

Татьяна Миссуми
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