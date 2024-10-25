Созданное в дагестанской ИК сообщество «‎Джамаат»* объявлено террористическим

Сообщество «Джамаат»* пополнило перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте Росфинмониторинга. Объединение было создано в колонии № 7 в Дагестане и пропагандировало идеи захвата власти и совершения диверсий.

«Перечень террористов и экстремистов (включённые). Национальная часть: Организации... 4. Террористическое сообщество «Джамаат»*, созданное в исправительном учреждении ФКУ ИК-7 УФСИН РФ по Республике Дагестан», — говорится в тексте.

Ранее Росфинмониторинг внёс бывшего президента Украины Петра Порошенко* и его сына Алексея* в перечень террористов и экстремистов как объединение. Запись об этом появилась в соответствующем списке на официальном сайте службы.