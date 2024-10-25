Названы 2 главные черты человека со здоровой самооценкой

Самооценку принято делить на завышенную и заниженную, но эти оба варианта являются отклонением от нормы. Самооценка, прежде всего, должна быть здоровой. Об этом РИАМО сообщила психолог, игропрактик, коуч Вероника Каракай.

По её словам, люди с завышенной самооценкой часто неприятны в общении, с заниженной — считают себя неудачниками и редко приходят к успеху. Тем временем здоровая самооценка поможет не только завоевать любовь окружающих, но и не будет разрушать самого человека изнутри. Главное здесь — стабильность и адекватность.

«Нужно точно знать свои плюсы и минусы, реально оценивать свои возможности, осознавать, в чём ваша уникальность, сильные стороны и таланты. Тогда вы сможете ставить перед собой реальные цели и их достигать», — заявила Каракай.

Она посоветовала не обесценивать маленькие шаги по достижению к цели. Это придаст сил и уверенности двигаться дальше. Если замечать небольшие победы, то мозг будет работать эффективнее. А продуктивные люди — это и есть уверенные в себе победители, подчеркнула психолог.