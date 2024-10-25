Врач рассказала, можно ли бросить курить с помощью никотина из овощей

Никотин — это природный алкалоид, который содержится в растениях семейства паслёновых. Больше всего его в табаке, но в незначительном количестве он также есть в овощах, однако его недостаточно, чтобы вызвать зависимость. Об этом сообщила эксперт лаборатории «Гемотест», гастроэнтеролог Екатерина Кашух в беседе с Life.ru.

«В помидорах это вещество содержится в незначительных количествах. Выкуривая одну сигарету, человек получает 1–3 миллиграмма никотина. В 1 грамме томатов содержится чуть больше 40 нанограмм никотина. То есть в 1 килограмме плодов (40 х 1000 грамм) 40 000 нанограмм. 1 миллиграмм равен 1 000 000 нанограмм. То есть в 1 килограмме помидоров содержится 0,04 миллиграмма никотина. Делим 1 на 0,04 и получаем 25. То есть для того, чтобы получить эквивалент одной сигареты (1 миллиграмм никотина), человеку придётся съесть 25 килограмм помидоров», — рассказала медик.

Она отметила, что в баклажанах концентрация никотина немного выше. Однако для того, чтобы получить из них количество этого вещества, равное одной выкуренной сигарете, потребуется съесть 10 килограмм.

Так что порция салата с помидорами никак не повлияет на центральную нервную систему и уж точно не вызовет зависимость от никотина. Зато помидоры помогают организму с помощью других веществ, которые содержатся в их составе. Екатерина Кашух Эксперт лаборатории «Гемотест», гастроэнтеролог

По словам медика, в томатах также есть ликопин — пигмент, отвечающий за окраску плодов. Это природный антиоксидант, который защищает клетки от окислительных процессов, благотворно влияет на сердечно-сосудистую и иммунную систему, состояние кожи и волос, а также улучшает настроение, заключила гастроэнтеролог.