Появилось умилительное видео охоты «‎лисы-попрыгуньи» под Петербургом

Во Всеволожском районе Ленобласти в объектив видеокамеры попала молодая лисица. Рыжая красавица устроила ночную охоту на мышей. Об этом рассказал биолог Павел Глазков в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

Лиса охотится в Ленобласти. Видео © Telegram / topspb_tv

По словам эксперта, в зимнее время лисы в основном питаются грызунами. Порой добычу приходится ловить под метровым слоем снега, поэтому навыки охоты необходимо отработать в осеннее время, чтобы зимой не остаться без пропитания.

«Лисицы отработали технику — выслушивают грызуна, подпрыгивают вверх и резко падают на жертву, при этом буквально пронзая своим телом глубокий снег. Мне удалось заснять, как молодая лисица отрабатывает свой навык броска на песке», — рассказал Павел Глазков.