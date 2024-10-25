Появилось умилительное видео охоты «лисы-попрыгуньи» под Петербургом
Биолог Глазков показал на видео охоту молодой лисицы в Ленобласти
Лиса охотится в Ленобласти. Фото © Кадр из видео Telegram / topspb_tv
Во Всеволожском районе Ленобласти в объектив видеокамеры попала молодая лисица. Рыжая красавица устроила ночную охоту на мышей. Об этом рассказал биолог Павел Глазков в эфире телеканала «Санкт-Петербург».
Лиса охотится в Ленобласти. Видео © Telegram / topspb_tv
По словам эксперта, в зимнее время лисы в основном питаются грызунами. Порой добычу приходится ловить под метровым слоем снега, поэтому навыки охоты необходимо отработать в осеннее время, чтобы зимой не остаться без пропитания.
«Лисицы отработали технику — выслушивают грызуна, подпрыгивают вверх и резко падают на жертву, при этом буквально пронзая своим телом глубокий снег. Мне удалось заснять, как молодая лисица отрабатывает свой навык броска на песке», — рассказал Павел Глазков.
Ранее биолог рассказал о подготовке к спячке енотовидных собак. С приближением холодов животные начинают активно есть и меняют шубку. Им необходимо набрать такое количество жирового запаса, чтобы залечь в нору на все холода.