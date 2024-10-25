Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 октября, 15:25

Появилось умилительное видео охоты «‎лисы-попрыгуньи» под Петербургом

Биолог Глазков показал на видео охоту молодой лисицы в Ленобласти

Лиса охотится в Ленобласти. Фото © Кадр из видео Telegram / topspb_tv

Лиса охотится в Ленобласти. Фото © Кадр из видео Telegram / topspb_tv

Во Всеволожском районе Ленобласти в объектив видеокамеры попала молодая лисица. Рыжая красавица устроила ночную охоту на мышей. Об этом рассказал биолог Павел Глазков в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

Лиса охотится в Ленобласти. Видео © Telegram / topspb_tv

По словам эксперта, в зимнее время лисы в основном питаются грызунами. Порой добычу приходится ловить под метровым слоем снега, поэтому навыки охоты необходимо отработать в осеннее время, чтобы зимой не остаться без пропитания.

«Лисицы отработали технику — выслушивают грызуна, подпрыгивают вверх и резко падают на жертву, при этом буквально пронзая своим телом глубокий снег. Мне удалось заснять, как молодая лисица отрабатывает свой навык броска на песке», — рассказал Павел Глазков.

Чем кормить белок зимой, чтобы случайно не убить: Советы биолога
Чем кормить белок зимой, чтобы случайно не убить: Советы биолога

Ранее биолог рассказал о подготовке к спячке енотовидных собак. С приближением холодов животные начинают активно есть и меняют шубку. Им необходимо набрать такое количество жирового запаса, чтобы залечь в нору на все холода.

Алёна Зиновьева
  • Новости
  • Животные
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar