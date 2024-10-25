Минюст РФ признал иноагентами интернет-портал ASTRA* и члена партии «Яблоко»

Минюст России включил в реестр иностранных агентов интернет-портал ASTRA* и члена партии «Яблоко» Николая Кавказского*. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Двадцать пятого октября в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены Н.Ю. Кавказский*, О.А. Лекманов*, А.П. Медведев*, А.А. Хардин*, а также интернет-портал ASTRA»*, — говорится в сообщении.

Согласно данным ведомства, портал распространял ложную информацию о решениях, принимаемых органами публичной власти Российской Федерации, и проводимой ими политике, а также недостоверные сведения, направленные на создание негативного имиджа Вооружённых Сил РФ.

В пресс-службе также подчеркнули, что Николай Кавказский* принимал участие в распространении сообщений и материалов иностранных агентов для широкой аудитории. Он публиковал недостоверную информацию об избирательной системе РФ. Сейчас он проживает за границей.

Ранее Life.ru сообщал, что издание Ateo*, состоящее из сети телеграм-каналов, признали иностранным агентом. В Минюсте рассказали, что СМИ публиковало недостоверную информацию об избирательной системе России. Также там уточнили, что руководство над сетью телеграм-каналов находилось у граждан, которые проживают за пределами РФ.