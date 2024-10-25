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25 октября, 17:26

Публичная сессия о защите детства состоялась в Школе управления Сколково

Публичная стратегическая сессия «Дети — Стратегия. Правопреемство страны. Что посеем, то и пожнём». Обложка © «Клуб русской стратегии»
Публичная стратегическая сессия «Дети — Стратегия. Правопреемство страны. Что посеем, то и пожнём». Обложка © «Клуб русской стратегии»

В Школе управления Сколково при участии Клуба русской стратегии состоялась публичная стратегическая сессия «Дети — Стратегия. Правопреемство страны. Что посеем, то и пожнём». В рамках мероприятия приглашённые психологи, политики, преподаватели и учёные обсудили один из важнейших вопросов современности: какое будущее ждёт подрастающее поколение.

На данный момент дети живут в так называемом информационном хаосе. Малыши с самого детства умеют пользоваться гаджетами и Интернетом. Они ежедневно потребляют десятки гигабайт информации из разных источников, которая иногда начинает сбивать с толку. Сюда прибавляется и эмоциональная вовлечённость взрослых, и изменения во внешнем геополитическом контуре. Из-за этого создаются условия, в которых детям трудно сформировать цельный образ себя, государства, мира в целом и будущего.

Публичная стратегическая сессия «Дети — Стратегия. Правопреемство страны. Что посеем, то и пожнём». Фото © «Клуб русской стратегии»

Публичная стратегическая сессия «Дети — Стратегия. Правопреемство страны. Что посеем, то и пожнём». Фото © «Клуб русской стратегии»

При этом сегодняшнее поколение способно взять в свои руки культуру, экономику, бизнес, образование и управление Россией. Именно поэтому малышам необходимо помочь не заблудиться, защитить их ментальное здоровье и поспособствовать формированию самосознания, суверенитета мысли и картины ценностей.

Именно это на мероприятии и обсудили приглашённые спикеры. Они также затронули темы, касающиеся современности и обозримого будущего. Больше всего внимания уделили анализу особенностей современного ребёнка — что его волнует, какие у него проблемы, страхи и ценности.

Публичная стратегическая сессия «Дети — Стратегия. Правопреемство страны. Что посеем, то и пожнём». Фото © «Клуб русской стратегии»

Публичная стратегическая сессия «Дети — Стратегия. Правопреемство страны. Что посеем, то и пожнём». Фото © «Клуб русской стратегии»

Важную часть дискуссий составили обсуждения роли политических, экономических, социальных и духовных институтов в становлении подрастающего поколения. Спикеры поговорили о современной молодёжной политике, перспективах развития системы образования, о профориентации, роли родителя как наставника, негативном воздействии СМИ и Интернета на нормы нравственности и необходимости создания безопасной информационной среды для детей.

Дети также смогли внести свой вклад в данную беседу. В рамках игровых сессий они вместе со специалистами подумали над тем, каким они видят образ будущего.

Публичная стратегическая сессия «Дети — Стратегия. Правопреемство страны. Что посеем, то и пожнём». Фото © «Клуб русской стратегии»

Публичная стратегическая сессия «Дети — Стратегия. Правопреемство страны. Что посеем, то и пожнём». Фото © «Клуб русской стратегии»

Данное мероприятие снова доказало то, что власти и народ России вовлечены в исторический процесс и им небезразличны будущие поколения. В стране активно работает молодёжная политика — создаются новые организации, виды поощрения талантливых ребят, способы раскрытия потенциала будущих взрослых. Всё это вселяет уверенность в завтрашний день и веру в то, что Россия в дальнейшем будет существовать в надёжных руках.

В России может появиться ежегодная выплата ко Дню защиты детей
В России может появиться ежегодная выплата ко Дню защиты детей

Напомним, что ранее Life.ru анонсировал данное мероприятие. Спикер Светлана Кузнецова объяснила, что на встрече соберутся люди из разных слоёв общества. При этом все они будут объединены одним желанием — построить для детей успешное будущее.

Наталья Афонина
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