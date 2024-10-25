Публичная сессия о защите детства состоялась в Школе управления Сколково

В Школе управления Сколково при участии Клуба русской стратегии состоялась публичная стратегическая сессия «Дети — Стратегия. Правопреемство страны. Что посеем, то и пожнём». В рамках мероприятия приглашённые психологи, политики, преподаватели и учёные обсудили один из важнейших вопросов современности: какое будущее ждёт подрастающее поколение.

На данный момент дети живут в так называемом информационном хаосе. Малыши с самого детства умеют пользоваться гаджетами и Интернетом. Они ежедневно потребляют десятки гигабайт информации из разных источников, которая иногда начинает сбивать с толку. Сюда прибавляется и эмоциональная вовлечённость взрослых, и изменения во внешнем геополитическом контуре. Из-за этого создаются условия, в которых детям трудно сформировать цельный образ себя, государства, мира в целом и будущего.

Публичная стратегическая сессия «Дети — Стратегия. Правопреемство страны. Что посеем, то и пожнём». Фото © «Клуб русской стратегии»

При этом сегодняшнее поколение способно взять в свои руки культуру, экономику, бизнес, образование и управление Россией. Именно поэтому малышам необходимо помочь не заблудиться, защитить их ментальное здоровье и поспособствовать формированию самосознания, суверенитета мысли и картины ценностей.

Именно это на мероприятии и обсудили приглашённые спикеры. Они также затронули темы, касающиеся современности и обозримого будущего. Больше всего внимания уделили анализу особенностей современного ребёнка — что его волнует, какие у него проблемы, страхи и ценности.

Публичная стратегическая сессия «Дети — Стратегия. Правопреемство страны. Что посеем, то и пожнём». Фото © «Клуб русской стратегии»

Важную часть дискуссий составили обсуждения роли политических, экономических, социальных и духовных институтов в становлении подрастающего поколения. Спикеры поговорили о современной молодёжной политике, перспективах развития системы образования, о профориентации, роли родителя как наставника, негативном воздействии СМИ и Интернета на нормы нравственности и необходимости создания безопасной информационной среды для детей.

Дети также смогли внести свой вклад в данную беседу. В рамках игровых сессий они вместе со специалистами подумали над тем, каким они видят образ будущего.

Публичная стратегическая сессия «Дети — Стратегия. Правопреемство страны. Что посеем, то и пожнём». Фото © «Клуб русской стратегии»

Данное мероприятие снова доказало то, что власти и народ России вовлечены в исторический процесс и им небезразличны будущие поколения. В стране активно работает молодёжная политика — создаются новые организации, виды поощрения талантливых ребят, способы раскрытия потенциала будущих взрослых. Всё это вселяет уверенность в завтрашний день и веру в то, что Россия в дальнейшем будет существовать в надёжных руках.