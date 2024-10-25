Онемела половина тела: Пирсинг языка едва не убил девушку в Подмосковье

Пирсинг языка барышня сделала ещё несколько лет назад, узнал сайт MK.ru. Ночью со вторника на среду один из крепящих штангу шариков раскрутился и отделился от конструкции, а девушка случайно проглотила оставшуюся часть крепления. Сперва она подумала, что штанга застряла в горле, легла вниз головой и ждала, что гравитация поможет пирсингу выйти — не сработало. Она попыталась извлечь его руками, но лишь разодрала горло ногтями, пришлось обращаться за помощью к врачам. К прибытию медиков девушка была очень бледна, а в приёмном покое ей стало ещё хуже — начала сильно кружиться голова, стали мучить боли в горле, онемела правая часть тела.