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25 октября, 17:05

Онемела половина тела: Пирсинг языка едва не убил девушку в Подмосковье

В Подмосковье девушка попала в больницу, случайно проглотив ночью пирсинг

В подмосковном Дедовске 21-летняя сотрудница магазина товаров для взрослых попала в больницу из-за выпавшего из языка пирсинга. Часть украшения открутилась и провалилась девушке в горло, застряв там.

Пирсинг языка барышня сделала ещё несколько лет назад, узнал сайт MK.ru. Ночью со вторника на среду один из крепящих штангу шариков раскрутился и отделился от конструкции, а девушка случайно проглотила оставшуюся часть крепления. Сперва она подумала, что штанга застряла в горле, легла вниз головой и ждала, что гравитация поможет пирсингу выйти — не сработало. Она попыталась извлечь его руками, но лишь разодрала горло ногтями, пришлось обращаться за помощью к врачам. К прибытию медиков девушка была очень бледна, а в приёмном покое ей стало ещё хуже — начала сильно кружиться голова, стали мучить боли в горле, онемела правая часть тела.

Хирургического вмешательства не понадобилось — рентген показал, что пирсинг уже добрался до прямой кишки и теперь остаётся только ждать, когда оно выйдет естественным путём. А ещё пострадавшей рекомендовали посетить лора.

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В Петербурге 3-летний ребёнок проглотил развивающую игрушку и попал в реанимацию

Ранее Life.ru рассказывал, как в Московской области, к слову, тоже в Домодедовском городском округе, 17-летний парень случайно проглотил распылитель от спрея от боли в горле. Подростка экстренно доставили в больницу, где прооперировали и извлекли инородное тело из желудка молодого человека.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / izikMD

Юрий Лысенко
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