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25 октября, 14:59

«Врата в Преисподнюю» открылись посреди поля под Ульяновском

В Ульяновской области возникла карстовая воронка на десятки метров в глубину

В Ульяновской области местные жители обнаружили ужасающей глубины воронку, которая образовалась прямо посреди поля. Однако геологи предложили не спешить с выводами о разверзшихся «вратах в Преисподнюю». Кадры с «бездонной» ямой появились в Сети.

В Ульяновской области нашли яму глубиной в десятки метров. Видео © Telegram / Улпресса

Странная воронка возникла между сёлами Студенец и Никольской в Кузоватовском районе. Предположительно, она уходит вглубь на десятки метров. На видео очевидец аккуратно заглядывает вниз, но не видит дна. Как рассказал кандидат биологических наук Владимир Кривошеев, речь идёт о банальной карстовой воронке.

«Карстовые воронки широко представлены в осадочных породах, где выходят мезозойские отложения — известняки и мел. Вода собирается в определённом месте, идёт проседание, обвал. К этому процессу подключаются подземные водные источники», пояснил учёный местному изданию «Улпресса».

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Аналогичная гигантская воронка ранее появилась на горнолыжном курорте Шерегеш в Кемеровской области. Сначала её формирование связали с произошедшим землетрясением. Но учёные выяснили, что огромная яма никак не связана с сейсмологией.

Обложка ©

Telegram / Улпресса

Татьяна Миссуми
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