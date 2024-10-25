«Врата в Преисподнюю» открылись посреди поля под Ульяновском
В Ульяновской области возникла карстовая воронка на десятки метров в глубину
В Ульяновской области местные жители обнаружили ужасающей глубины воронку, которая образовалась прямо посреди поля. Однако геологи предложили не спешить с выводами о разверзшихся «вратах в Преисподнюю». Кадры с «бездонной» ямой появились в Сети.
В Ульяновской области нашли яму глубиной в десятки метров. Видео © Telegram / Улпресса
Странная воронка возникла между сёлами Студенец и Никольской в Кузоватовском районе. Предположительно, она уходит вглубь на десятки метров. На видео очевидец аккуратно заглядывает вниз, но не видит дна. Как рассказал кандидат биологических наук Владимир Кривошеев, речь идёт о банальной карстовой воронке.
«Карстовые воронки широко представлены в осадочных породах, где выходят мезозойские отложения — известняки и мел. Вода собирается в определённом месте, идёт проседание, обвал. К этому процессу подключаются подземные водные источники», — пояснил учёный местному изданию «Улпресса».
Аналогичная гигантская воронка ранее появилась на горнолыжном курорте Шерегеш в Кемеровской области. Сначала её формирование связали с произошедшим землетрясением. Но учёные выяснили, что огромная яма никак не связана с сейсмологией.
Telegram / Улпресса