«Врата в Преисподнюю» открылись посреди поля под Ульяновском

В Ульяновской области местные жители обнаружили ужасающей глубины воронку, которая образовалась прямо посреди поля. Однако геологи предложили не спешить с выводами о разверзшихся «вратах в Преисподнюю». Кадры с «бездонной» ямой появились в Сети.

В Ульяновской области нашли яму глубиной в десятки метров. Видео © Telegram / Улпресса

Странная воронка возникла между сёлами Студенец и Никольской в Кузоватовском районе. Предположительно, она уходит вглубь на десятки метров. На видео очевидец аккуратно заглядывает вниз, но не видит дна. Как рассказал кандидат биологических наук Владимир Кривошеев, речь идёт о банальной карстовой воронке.

«Карстовые воронки широко представлены в осадочных породах, где выходят мезозойские отложения — известняки и мел. Вода собирается в определённом месте, идёт проседание, обвал. К этому процессу подключаются подземные водные источники», — пояснил учёный местному изданию «Улпресса».