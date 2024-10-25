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25 октября, 15:18

Путин на Совбезе обсудил работу с ближайшими партнёрами России на Юге

На повестке оперативного совещания с постоянными членами Совбеза РФ — обсуждение работы с ближайшими партнёрами России на Юге. Об этом, открывая встречу, заявил российский президент Владимир Путин.

Президент провёл совещание с постоянными членами Совета Безопасности. Видео © Telegram / Кремль. Новости

«Мы поговорим сегодня о нашей работе с ближайшими партнёрами на южном направлении. Вопросов много. Объём сотрудничества у нас большой», — сказал он.

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Кстати, ранее Life.ru сообщал, что Владимир Путин своим указом изменил состав СБ РФ. Теперь в него входит полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артём Жога.

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Life.ru

Юрий Лысенко
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