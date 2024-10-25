Путин на Совбезе обсудил работу с ближайшими партнёрами России на Юге

На повестке оперативного совещания с постоянными членами Совбеза РФ — обсуждение работы с ближайшими партнёрами России на Юге. Об этом, открывая встречу, заявил российский президент Владимир Путин.

Президент провёл совещание с постоянными членами Совета Безопасности. Видео © Telegram / Кремль. Новости

«Мы поговорим сегодня о нашей работе с ближайшими партнёрами на южном направлении. Вопросов много. Объём сотрудничества у нас большой», — сказал он.