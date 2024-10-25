Историк моды и депутат объяснили, почему нельзя запрещать носить школьницам брюки в XXI веке
Депутат Останина назвала глупостью запрет носить школьницам брюки
Дети в школьной форме. Обложка © Агентство «Москва» / Андрей Любимов
В одной из школ Уссурийска в Приморском крае девочкам запретили надевать в школу брюки. В беседе с Life.ru депутат Госдумы Нина Останина и историк моды Анатоль Вовк объяснили, почему в таком запрете нет никакого смысла.
По словам историка моды, школа должна аргументировать подобные запреты либо моральными, либо юридическими нормами. Главное всё же, чтобы дети учились и получали качественные знания, а для определения критериев их внешнего вида можно разработать регламент и обязательно согласовать его с родителями.
Вовк напомнил, что в вопросах внешнего вида учащихся нужно руководствоваться, во-первых, заботой об их здоровье, а во-вторых — практичностью. Так, во многих регионах — морозы, не все семьи могут позволить себе покупать несколько вариантов школьного платья для девочки, поэтому школьницам можно разрешить носить брюки, чтобы форма не теряла вид.
Что касается брюк, то они стали незаменимой частью женского повседневного гардероба, и это действительно удобно. Даже с точки зрения комфорта: в некоторых регионах у нас -30, а в Якутии -50, и ходить в школу в одних колготках и в платье не представляется возможным. Нужно ещё думать и о здоровье детей. Я, конечно, понимаю, что Марлен Дитрих штрафовали в Париже за то, что она носила брюки, но это было в 30-е годы прошлого века, а у нас на дворе XXI век. Давайте будем думать, как создавать комфортные условия для детей.
Глава Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина напомнила, что «законодательство всё-таки не деревянное» и родительское сообщество, сами дети и педагоги могут определить, какие элементы одежды можно разрешить в образовательной организации.
По сути, если холодно, то абсолютно понимаю тех родителей, которые надевают на своих девочек брюки. И ничего здесь не вижу незаконного. Мы недавно вносили закон о запрете религиозной одежды, но это тоже решение самой образовательной организации. Если уж где-то разрешено носить платочки для детей, которые разделяют религиозные верования своих родителей, то почему брюки не разрешить? Я думаю, что это просто глупость руководителя образовательной организации.
Напомним, что родители школьниц из Уссурийска выразили обеспокоенность за здоровье детей из-за запрета носить брюки. В соцсетях они заявили, что девочкам сначала разрешили носить классические брюки, но затем запретили их, что вызвало недовольство. В вопрос пришлось вмешаться департаменту образования и прокуратуре.