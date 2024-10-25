Историк моды и депутат объяснили, почему нельзя запрещать носить школьницам брюки в XXI веке

Что касается брюк, то они стали незаменимой частью женского повседневного гардероба, и это действительно удобно. Даже с точки зрения комфорта: в некоторых регионах у нас -30, а в Якутии -50, и ходить в школу в одних колготках и в платье не представляется возможным. Нужно ещё думать и о здоровье детей. Я, конечно, понимаю, что Марлен Дитрих штрафовали в Париже за то, что она носила брюки, но это было в 30-е годы прошлого века, а у нас на дворе XXI век. Давайте будем думать, как создавать комфортные условия для детей.