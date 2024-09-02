Росстандарт утвердил новый ГОСТ школьной формы

Росстандарт утвердил новый ГОСТ на школьную форму, он вступит в силу с 1 июля 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе Роскачества.

«Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) утвердило ГОСТ Р «Одежда обучающихся (школьная форма)», разработанный Роскачеством и подведомственным Минпромторгу России Инновационным центром текстильной и лёгкой промышленности», — говорится в сообщении.

Там отметили, что национальный стандарт официально вступит в силу с 1 июля 2025 года, при этом до этой даты возможно его досрочное применение. В пресс-службе подчеркнули, что применять стандарт производители будут добровольно. Уточняется, что выполнять изделия по требованиям будут только те, кто наносит маркировку.

Главные требования стандарта — форма, изготовленная по утверждённому ГОСТ Р, должна соответствовать требованиям к показателям безопасности и качества: гигроскопичности, воздухопроницаемости, физико-механическим показателям, износостойкости. О стандартах фасона, цвета и кроя речи не идёт.

При этом форма может иметь отличительные знак образовательной организации: эмблемы, нашивки, фурнитуру с символикой. Однако запрещено наносить на одежду обозначения асоциальных неформальных молодёжных объединений.