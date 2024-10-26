Россиянам назвали четыре проверенных компаньона силы воли

Силу воли можно развить несколькими способами: это не только правильное питание и физические упражнения, но и хороший сон и следование распорядку дня. Об этом заявил NEWS.ru методолог Арсен Даллакян.

«Физкультура помогает тренировать силу воли. 10 подтягиваний на турнике позволят вам погасить страстное желание сорваться. Желательно делать упражнения на свежем воздухе — это снимает стресс и улучшает настроение», — поделился советом эксперт.

Также надо заставлять себя вставать по утрам за 10-15 минут до будильника. Для воспитания силы воли поможет медленный приём пищи и тщательное пережёвывание. Питаться при этом необходимо четыре-пять раз в день, чтобы не чувствовать себя голодным и не раздражаться по пустякам.