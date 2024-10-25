Неизвестные выкрали указ Петра II из Российского военно-исторического архива и заменили его на муляж
В Российском военно-историческом архиве обнаружили подмену указа Петра II
Портрет российского императора Николая II. Обложка © Третьяковская галерея / Григорий Молчанов
В Российском военно-историческом архиве нашли поддельный указ императора Петра II, предположительно, документ подменили. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источник.
Поддельный документ обнаружила заместитель директора архива Василиса Денисова. Правоохранители приступили к проверке.
Речь идёт об «Указе императора Петра II в Военную коллегию об отстранении Фаменцына от должности коменданта Санкт-Петербурга и назначении на его место князя Г.А. Урусова. 9 сентября 1727 г.». Это было одно из первых распоряжений российского правителя, который занял престол в 11 лет, а через три года скончался от оспы.
Кстати, говоря о подделках: ранее адвокат и коллекционер Александр Добровинский рассказал, что картины классиков, которые певица Алла Пугачёва так хотела вывезти из своего замка в деревне Грязь, являются не оригиналами, а лишь репродукциями. В частности, речь идёт о полотне «Вид на город у реки с ветряной мельницей» Яна ван Гойена, оригинал которого был продан на аукционе Sotheby's и достался предпринимателю из Штатов.