Неизвестные выкрали указ Петра II из Российского военно-исторического архива и заменили его на муляж

В Российском военно-историческом архиве нашли поддельный указ императора Петра II, предположительно, документ подменили. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источник.

Поддельный документ обнаружила заместитель директора архива Василиса Денисова. Правоохранители приступили к проверке.

Речь идёт об «Указе императора Петра II в Военную коллегию об отстранении Фаменцына от должности коменданта Санкт-Петербурга и назначении на его место князя Г.А. Урусова. 9 сентября 1727 г.». Это было одно из первых распоряжений российского правителя, который занял престол в 11 лет, а через три года скончался от оспы.