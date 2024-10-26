Психически нездоровая россиянка терроризировала подругу и отправила порно сыну экс-сожителя

Психически нездоровая женщина терроризировала семью бывшего сожителя и отправила его 8-летнему сыну порнографическое видео со своим участием. Пострадавшая сторона хоть и обратилась в полицию, но не хочет, чтобы извращенку посадили в тюрьму — для неё просят другое наказание, пишет сайт MK.ru.

Всё происходило в одном из городов на юге Московской области. Пострадавшая женщина жила с мужем и родила ему сына. Когда мальчику исполнился год, мужчину отправили в тюрьму на семь лет за сбыт наркотиков. За это время пара развелась, после освобождения вакантное место заняла их соседка, при том что женщины были в приятельских отношениях. В новой паре у мужчины родилась дочка. Однако прошлую семью он не бросил и продолжил помогать воспитывать сына.

Спустя время новая любовь мужчины начала вести себя неадекватно. Все отношения пострадавший разорвал. Оказалось, что в течение двух лет девушка изводила прошлую супругу мужчины, засыпая её телефон похабными сообщениями и гадкими снимками, исписывая стены в её подъезде, и даже докатилась до порно, отправленное 8-летнему мальчику.

Теперь в деле разбирается полиция. Возбуждено уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера и распространении порнографических материалов. Пострадавшая сторона просит отправить фигурантку на лечение в психиатрическую больницу. Ранее она уже принимала психотропные лекарства, прописанные врачом, из-за приступов агрессии и сумасшествия.