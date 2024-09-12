Экс-директор интерната под Иваново сел за растление десятков детей-инвалидов

В материалах следствия говорится, что Александр Цымбалюк руководил интернатом в период с 2001 по 2011 год. Его задержали в 2021 году в Дагестане во время командировки. Вместе с ним правоохранители задержали второго фигуранта по делу — препдринимателя и бывшего зампреда совета Ассамблеи народов России Николая Бухонина. Однако он скончался в СИЗО в 2022 году.