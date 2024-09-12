Экс-директор интерната под Иваново сел за растление десятков детей-инвалидов
Экс-директор детдома в Ивановской области сядет за растление воспитанников
Бывшему директору коррекционной школы-интерната в Ивановской области Александру Цымбалюку вынесли обвинительный приговор за растление воспитанников. Ивановский районный суд приговорил его к 23 годам лишения свободы. Об этом сообщает газета «Известия».
В материалах следствия говорится, что Александр Цымбалюк руководил интернатом в период с 2001 по 2011 год. Его задержали в 2021 году в Дагестане во время командировки. Вместе с ним правоохранители задержали второго фигуранта по делу — препдринимателя и бывшего зампреда совета Ассамблеи народов России Николая Бухонина. Однако он скончался в СИЗО в 2022 году.
На старте расследования Цымбалюку приписывали всего три эпизода. Однако при должном рассмотрении дела выяснилось, что он причастен минимум к десятку подобных преступлений. Большая часть из воспитанников экс-директора имела инвалидность и состояла на учёте у врачей в диспансере.
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