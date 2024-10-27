Скандал фигуристки Трусовой в команде Плющенко, развод Седоковой с баскетболистом, 27 октября Почему певица Анна Седокова решила развестись с баскетболистом Янисом Тиммой, как повлияет на футболиста Дугласа Сантоса гражданство РФ — обзор спортивных новостей с 21 по 27 октября. 26 октября, 21:19 Футболист «Зенита» Дуглас Сантос получил российский паспорт. Обложка © ТАСС / ФК «Зенит» / Мурад Багандов

Развод Анны Седоковой с Янисом Тиммой

Известная певица Анна Седокова приняла решение развестись с баскетболистом Янисом Тиммой и подала заявление в мировой суд о расторжении брака. Об этом со ссылкой на судебные документы написал телеграм-канал Shot.

Пара познакомилась в 2019 году в баре певицы. Между ними сразу вспыхнула страсть и они начали встречаться. И это несмотря на то, что певица старше баскетболиста на 10 лет, и на момент их знакомства Тимма состоял ещё в законном браке. Хотя кого это останавливает в наше время? Поженились Анна и Янис в 2020 году.

Янис Тимма и Анна Седокова. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Они жили в разных странах, то расходились, то сходились. Одно время Янис был без команды и, соответственно, без денег. Он вынужденно жил на средства певицы. Видимо, это и стало одной из основных причин для регулярных ссор.

Седокова настроена решительно начать новую жизнь. Как типичная девушка, она сменила имидж и в соцсетях попросила не доставать её расспросами. Тимма же тоже страдает и ведёт себя как-то уж не совсем по-мужски. Сначала он обвинил Анну в меркантильности, заявив, что «любви без денег не существует». Затем начал публиковать странные посты с кучей таблеток.

Бразилец Сантос из «Зенита» получил гражданство РФ

В мире футбола главной новостью стало то, что 21 октября бразильский защитник петербургского «Зенита» Дуглас Сантос получил гражданство Российской Федерации. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Теперь нужно получить разъяснения от Международной федерации футбола (ФИФА), и когда все детали будут улажены, бразилец перестанет считаться легионером в РПЛ и может сыграть за сборную России.

Футболист «Зенита» Дуглас Сантос получил российский паспорт. Фото © ТАСС / ФК «Зенит» / Мурад Багандов

Сантос стал игроком «Зенита» 4 июля 2019 года. За сине-бело-голубых он провёл 198 матчей, забил семь голов и отдал 32 результативные передачи. С командой Дуглас пять раз становился чемпионом России, дважды обладателем Кубка России и пять раз выигрывал Суперкубок страны.

На самом деле, эта натурализация выглядит интересно. «Зениту» это нужно, чтобы вписаться в лимит на легионеров. В команде уже такое огромное количество иностранцев, что у них просто нет другого выбора. А что касается сборной… Нет гарантий, что очередной натурализованный футболист спасёт российскую сборную. А может у РФС есть план собрать команду из всех легионеров, раз с нашими всё уже понятно?

Конфликт Трусовой

В мире фигурного катания случился новый скандал. Как сообщил «Спорт-Экспресс», Александра Трусова (после замужества Игнатова) отказалась тренироваться на одном льду с Софьей Муравьёвой. Обе фигуристки тренируются у Евгения Плющенко. Трусова ещё находится в раздумьях, нужно ли ей продолжать карьеру, в то время как Софья готова разрывать в новом сезоне. Получается, Трусова имеет привилегированные условия в «Ангелах Плющенко», так как её с Муравьёвой начали разводить по разным льдам и следят за тем, чтобы девушки не пересекались. И чего только не сделаешь для того, чтобы угодить Трусовой, которая задействована почти во всех коммерческих постановках Плющенко и Рудковской…

Фигуристка Александра Трусова. Фото © ТАСС / Михаил Терещенко

И сложно не согласиться с фанатами, которые как с языка сняли и начали писать в соцсетях такие замечания: «У Трусовой вечно с кем-то конфликты то на льду, то в раздевалках». Не очень хороший образ начинает складываться. Пора бы фигуристке задуматься.

Попугай-предатель

Комичный случай произошёл на испанском телевидении. В прямом эфире футбольного шоу El Chiringuito de Jugones слово по видеосвязи предоставили экс-арбитру чемпионата Испании по футболу Хосе Луису Пахаресу Пасе. И он провалился по полной. Все мы понимаем, что судьи обязаны быть непредвзятыми, не болеть открыто ни за какой клуб. И уже тем более арбитры такого уровня. Ведь Пахарес несколько раз судил матчи и «Барселоны», и «Реала».

Но арбитра подставил его попугай. Во время эфира птица начала петь гимн «Реала». Смущённый мужчина пытался всеми силами заставить замолчать попугая, пока другие еле сдерживали смех. Это самое настоящее фиаско, брат!

День рождение легенды

Олимпийский чемпион, чемпион Европы, вратарь команды «Динамо» (Москва) и сборной СССР по футболу Лев Иванович Яшин. Фото © ТАСС / Виктор Шандрин

Закончим наш дайджест событием, которое просто нельзя обойти стороной. На минувшей неделе исполнилось 95 лет со дня рождения великого вратаря сборной СССР и московского «Динамо» Льва Яшина. Имя легендарного футболиста особняком стоит в истории отечественного спорта. Он стал олимпийским чемпионом (1956), обладателем Кубка Европы (1960), пятикратным чемпионом СССР и единственным вратарём в истории, кто получил «Золотой мяч». Легенда навсегда!

Авторы Кира Громова