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25 октября, 18:20

Шведский танк Strv 122 с советской защитой «Контакт» замечен в зоне СВО

Шведский танк Stridsvagn 122 (Strv 122). Обложка © Telegram / Военный Осведомитель

Шведский танк Stridsvagn 122 (Strv 122). Обложка © Telegram / Военный Осведомитель

Украинские военные обзавелись шведским танком Stridsvagn 122 (Strv 122), который уже засветился в зоне проведения спецоперации и вызвал ироничную улыбку у российских специалистов. Всё дело в том, что танк оснащён советской динамической защитой «Контакт-1». Об этом сообщается в телеграм-канале «Военный Осведомитель».

Разработанная в СССР защита вмонтирована на бортах и башне боевой машины. Кроме того, шведский танк имеет специальный «мангал», который помогает избежать возгорания после попадания в корпус беспилотников. Strv 122 — это экспортная версия немецкого Leopard 2A5. Техника отличается усиленной подвеской и модифицированной системой управления, а также она оснащена пушкой калибра 120 миллиметров.

Производитель Leopard высказался о захвате танка Россией
Производитель Leopard высказался о захвате танка Россией

Ранее сообщалось, что российские военные из группировки войск «Север» уничтожили немецкий танк Leopard, принадлежащий украинской бронегруппе, на границе Курской области. Технику заметили разведчики в районе населённого пункта Беловоды (Сумская область). После передачи координат артиллеристы успешно подбили танк.

Татьяна Миссуми
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