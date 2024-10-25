Шведский танк Strv 122 с советской защитой «Контакт» замечен в зоне СВО

Украинские военные обзавелись шведским танком Stridsvagn 122 (Strv 122), который уже засветился в зоне проведения спецоперации и вызвал ироничную улыбку у российских специалистов. Всё дело в том, что танк оснащён советской динамической защитой «Контакт-1». Об этом сообщается в телеграм-канале «Военный Осведомитель».

Разработанная в СССР защита вмонтирована на бортах и башне боевой машины. Кроме того, шведский танк имеет специальный «мангал», который помогает избежать возгорания после попадания в корпус беспилотников. Strv 122 — это экспортная версия немецкого Leopard 2A5. Техника отличается усиленной подвеской и модифицированной системой управления, а также она оснащена пушкой калибра 120 миллиметров.