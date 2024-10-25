Путин похвалил дальневосточных морпехов из 155-й бригады за прорыв обороны ВСУ под Курском
Путин: Прорыв обороны ВСУ под Курском совершили морпехи 155-й бригады
Российский президент Владимир Путин отметил доблесть и вклад морпехов 155-й бригады Тихоокеанского флота в прорыв обороны противника на Курском направлении, что создало условия для общего продвижения всех подразделений нашей армии на всём участке фронта. Об этом глава государства сказал в разговоре с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным, фрагменты интервью показали на телеканале «Россия 24».
«Они как раз и совершили этот прорыв. Они как раз и создали условия, основные условия для этих успешных действий. Это именно 155-я бригада морской пехоты Тихоокеанского флота», — констатировал Путин.
Выступая на саммите БРИКС в Казани, Владимир Путин ранее заявил, что группировка из приблизительно двух тысяч военнослужащих ВС Украины попали в котёл ВС РФ в Курской области, и российская армия уже приступила к ликвидации противника. Президент добавил, что прошлогоднее контрнаступление обошлось украинской стороне в 16 тысяч жизней бойцов, а потери ВСУ в курском регионе уже достигли отметки в 26 тысяч человек личного состава.
Life.ru