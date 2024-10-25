Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 октября, 18:18

Силы ПВО сбили 9 украинских дронов над двумя российскими регионами

Средства ПВО РФ сбили девять украинских беспилотников над Курской и Орловской областями. Об этом уведомили в Минобороны РФ.

«25 октября текущего года в период с 18:35 до 19:50 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожено девять украинских беспилотных летательных аппаратов: пять БПЛА — над территорией Курской области и четыре БПЛА над территорией Орловской области», — сообщили в ведомстве.

Бей своих, чтобы чужие боялись: ВСУ поразили собственный БПЛА, приняв его за российский
Бей своих, чтобы чужие боялись: ВСУ поразили собственный БПЛА, приняв его за российский

А сегодня утром в МО РФ отчитались об уничтожении семи беспилотников ВС Украины и одного малоразмерного аэростата в небе российских регионов за прошедшую ночь. Три БПЛА были сбиты над Азовским морем, три — над Белгородской областью, один — над Брянской, а шар поразили над Ростовской.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / sibsky2016

Юрий Лысенко
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Курская область
  • Орловская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar