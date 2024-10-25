Силы ПВО сбили 9 украинских дронов над двумя российскими регионами

Средства ПВО РФ сбили девять украинских беспилотников над Курской и Орловской областями. Об этом уведомили в Минобороны РФ.

«25 октября текущего года в период с 18:35 до 19:50 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожено девять украинских беспилотных летательных аппаратов: пять БПЛА — над территорией Курской области и четыре БПЛА над территорией Орловской области», — сообщили в ведомстве.