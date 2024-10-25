Силы ПВО сбили 9 украинских дронов над двумя российскими регионами
Средства ПВО РФ сбили девять украинских беспилотников над Курской и Орловской областями. Об этом уведомили в Минобороны РФ.
«25 октября текущего года в период с 18:35 до 19:50 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожено девять украинских беспилотных летательных аппаратов: пять БПЛА — над территорией Курской области и четыре БПЛА над территорией Орловской области», — сообщили в ведомстве.
А сегодня утром в МО РФ отчитались об уничтожении семи беспилотников ВС Украины и одного малоразмерного аэростата в небе российских регионов за прошедшую ночь. Три БПЛА были сбиты над Азовским морем, три — над Белгородской областью, один — над Брянской, а шар поразили над Ростовской.
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