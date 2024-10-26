Лихачёв: Первый блок египетской АЭС «Эд-Дабаа» заработает в 2028 году

Первая в Египте атомная электростанция «Эд-Дабаа» начнёт функционировать на четверть своих возможностей уже в 2028 году, заявил глава российской госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв. По его словам, АЭС будет давать «абсолютно зелёное электричество» и внесёт огромный вклад в энергетику африканского государства.

«2028-й год. Мы сейчас целимся в него. Один за одним будут вводиться четыре блока и фактически пять гигаватт электроэнергии должно появиться в 30-х годах», — подчеркнул Лихачёв в интервью RT.

Директор госкорпорации отметил, что над возведением энергетического объекта ежедневного трудятся более 20 тысяч человек, 90% из которых — египтяне. Также задействуются местные строительные ресурсы. Это позволило не везти массивные комплектующие из России и удешевить саму станцию.