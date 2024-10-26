Лихачёв: Первый блок египетской АЭС «Эд-Дабаа» заработает в 2028 году
Первая в Египте атомная электростанция «Эд-Дабаа» начнёт функционировать на четверть своих возможностей уже в 2028 году, заявил глава российской госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв. По его словам, АЭС будет давать «абсолютно зелёное электричество» и внесёт огромный вклад в энергетику африканского государства.
«2028-й год. Мы сейчас целимся в него. Один за одним будут вводиться четыре блока и фактически пять гигаватт электроэнергии должно появиться в 30-х годах», — подчеркнул Лихачёв в интервью RT.
Директор госкорпорации отметил, что над возведением энергетического объекта ежедневного трудятся более 20 тысяч человек, 90% из которых — египтяне. Также задействуются местные строительные ресурсы. Это позволило не везти массивные комплектующие из России и удешевить саму станцию.
Напомним, что АЭС «Эд-Дабаа» заложили в 300 километрах от Каира в 2017 году. В январе 2024-го строители приступили к возведению четвёртого энергоблока. Россия по условиям контракта не только построит станцию, но и снабдит её ядерным топливом.
Telegram / Росатом