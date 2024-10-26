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25 октября, 21:59

Католические священники в Греции украли €3 млн и вложили их в ночные клубы

В Греции двое католических священников похитили три миллиона евро и вложили их в ночные клубы. Об этом пишет греческое издание Athens News Agency.

После обнаружения подозрительных переводов, банки уведомили греческое Управление по борьбе с отмыванием денег (HAMLA), которое сразу заморозило счета, задействованные в транзакциях, и активы владельцев клубов на Пелопоннесе. В ходе расследования специалисты HAMLA отследили путь движения денег и определили круг лиц, причастных к преступлению. Оказалось, что средства из казны католической церкви начали направлять в клубы около восьми лет назад, а последний перевод на €50 тыс. был зафиксирован в октябре 2024 года.

После заморозки средств прокуратура передала собранные данные Католической церкви Греции и Ватикану для дальнейшей проверки действий священников.

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freepik / pvproductions

Артём Гапоненко
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