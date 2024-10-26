Атаковавший Суджу наёмник из США превозносил украинцев, а русских называл «лягушками»

Заочно арестованный в России наёмник из Штатов Дэниел Бернард Ребар, вторгшийся в Курскую область вместе с ВСУ, позволял себе оскорбительные высказывания в адрес россиян, однако украинский народ казался ему идеальным. Об этом он рассказывал у себя в соцсетях.

В соцсетях Ребар часто выкладывает видео, состоящие из призывов ещё больше помогать ВСУ. В ролике, который он выложил в апреле, наймит заявил, что уже три года пребывает на Украине.

В другом видео головорез говорит, что он — «первый со двора, кто приехал в Россию в качестве оккупанта». В его соцсетях также фигурирует несколько фото и видео на фоне магазина «Пятёрочка», захватом которого так гордилась украинская власть. В одном из роликов американец сообщил, что находится в городе Суджа.

На всех видео он носит военную форму с шевроном «медик», но бытует версия, что он может выполнять из некоторые пропагандистские задачи, учитывая общую активность в соцсетях и хорошо поставленную речь наёмника, в которой он порой прибегает к литературным конструкциям. Зачастую в роликах он размышляет о пропаганде и её науке. Американец обожает украинский народ и зовёт его идеальным, однако россияне такой популярностью в его глазах не обладают.

«Я хочу объяснить термин, который применяю к российскому народу. И термин, который я применяю к русским, это «лягушки», — говорит Ребар.