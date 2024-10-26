Развенчан миф об отношении кошек к хозяевам как к «обслуге»

Кошек незаслуженно считают высокомерными и воспринимающими хозяев лишь как обслугу, хотя всё это далеко от истины. Портал Medicalxpress делится результатами исследования, где доказывается, что кошки гораздо более чувствительны и чутки к людям.

«Исследования показывают, что люди, которые живут с ними, чувствуют себя скорее любимыми родственниками. В исследовании 1800 владельцев кошек в Нидерландах половина заявила, что их кошка — это их семья. Каждый третий считал свою кошку ребёнком или лучшим другом и считал ее преданной, поддерживающей и чуткой», — говорится в материале.

Эти мяукающее создания всегда выберут общение с человеком вместо еды или игрушек. Питомцы очень ценят внимание, обращённое к ним, и готовы делиться своей позитивной энергией с хозяином. Кошка всегда различает нюансы в голосе хозяина и тонко чувствует, когда обращаются только к ней.

Как также утверждают учёные, кошки сразу подходят к человеку, если он делает кошачий прищур и медленно моргает. При этом животные обладают «лечебным эффектом». Постоянное общение с ними помогает снизить риски сердечных недугом, избавляет от депрессии, возвращает хорошее настроение и насыщает энергией. По мнению специалистов, обижать кошек не следует, так как вернуть дружбу с ними будет тяжело.