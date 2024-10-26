В Узбекистане обстреляли внедорожник экс-сотрудника администрации президента

В Узбекистане двое неизвестных обстреляли внедорожник Range Rover, в котором, предположительно, находился бывший сотрудник администрации президента страны. О розыске преступников сообщила Генпрокуратура Узбекистана.

«Автомобиль «Рейндж Ровер» двигался по улице, когда двое неизвестных несколько раз выстрелили в него из огнестрельного оружия и скрылись в неизвестном направлении. В связи с данной ситуацией возбуждено уголовное дело по статье 25.97 УК (Покушение на убийство)», — говорится в заявлении ведомства.

По данным узбекских СМИ, в машине мог находиться 40-летний Комил Алламжонов. В конце сентября этого года он покинул пост руководителя департамента информационной политики администрации Президента Узбекистана. А до этого Алламжонов работал пресс-секретарём главы государства.

Нападение на чиновника было совершено ночью в Китайском районе Ташкентской области, недалеко от его дома. Ранее узбекские СМИ писали, что между Алламжоновым и Отабеком Умаровым, также состоящим на работе в администрации президента, идёт «война». Алламжонов якобы участвовал в разоблачении влиятельной частной «конторы» последнего, которая оказывала давление на неугодных политиков и бизнесменов.