Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 октября, 08:47

В Узбекистане обстреляли внедорожник экс-сотрудника администрации президента

Комил Алламжонов. Обложка © wikipedia.org

Комил Алламжонов. Обложка © wikipedia.org

В Узбекистане двое неизвестных обстреляли внедорожник Range Rover, в котором, предположительно, находился бывший сотрудник администрации президента страны. О розыске преступников сообщила Генпрокуратура Узбекистана.

«Автомобиль «Рейндж Ровер» двигался по улице, когда двое неизвестных несколько раз выстрелили в него из огнестрельного оружия и скрылись в неизвестном направлении. В связи с данной ситуацией возбуждено уголовное дело по статье 25.97 УК (Покушение на убийство)», — говорится в заявлении ведомства.

По данным узбекских СМИ, в машине мог находиться 40-летний Комил Алламжонов. В конце сентября этого года он покинул пост руководителя департамента информационной политики администрации Президента Узбекистана. А до этого Алламжонов работал пресс-секретарём главы государства.

Нападение на чиновника было совершено ночью в Китайском районе Ташкентской области, недалеко от его дома. Ранее узбекские СМИ писали, что между Алламжоновым и Отабеком Умаровым, также состоящим на работе в администрации президента, идёт «война». Алламжонов якобы участвовал в разоблачении влиятельной частной «конторы» последнего, которая оказывала давление на неугодных политиков и бизнесменов.

Появилось видео задержания мужчины в челябинском Коркино за покушение на убийство двух человек
Появилось видео задержания мужчины в челябинском Коркино за покушение на убийство двух человек

Ранее сообщалось, что жителя Мурманской области Александра Быданова, который напал с ножом на губернатора региона Андрея Чибиса, приговорили к 13 годам колонии строго режима. Такое решение принял Апатитский городской суд.

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Узбекистан
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar