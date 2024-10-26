Россиянам рассказали, как изменятся детские выплаты в 2025 году

Российским семьям с детьми пообещали повышение размера выплат различных пособий в 2025 году. Об этом заявила депутат Госдумы Светлана Бессараб в разговоре с «Лентой.ру».

«Наш детский бюджет растёт год от года, государство обязано заботиться о семьях с детьми. 11 млн семей у нас получают единое пособие, размер которого увеличится с ростом прожиточного минимума в регионах. Также повысится и материнский капитал: в 2025 году миллион россиянок получат сертификаты на первого ребёнка, это 675 тысяч рублей», — отметила Бессараб.

Кроме того, вырастет пособие по временной потере трудоспособности из-за выхода в декрет. Также в 2026 году родители смогут получить налоговый вычет за 2025 год в случае, если доход семьи не превышает полутора прожиточных минимумов на человека. Тогда россияне с двумя и более детьми смогут вернуть 7% от 13% уплаченного НДФЛ.

Депутат добавила, что регионам с плохой демографической ситуацией планируется предоставить дополнительные средства на финансирование семейной ипотеки и других программ, чтобы повысить рождаемость.