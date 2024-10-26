Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 октября, 09:22

Во Владивостоке случайный прохожий зверски избил инвалида его же коляской

Во Владивостоке полиция нашла мужчину, избившего инвалида-колясочника

В отделение полиции Ленинского района Владивостока поступил звонок из больницы. Врачи рассказали, что к ним поступил 45-летний инвалид-колясочник с травмами головы и порезами на теле. Об этом сообщает представитель МВД РФ Ирина Волк в своём телеграм-канале.

Избиение инвалида. Видео © VK / ЧП Владивосток

Полицейские пришли в больницу, где потерпевший рассказал им, что на него без видимой на то причины внезапно набросился на улице незнакомец. Псих вырвал из-под него коляску, а затем принялся избивать его коляской, после чего разбил об его голову стеклянную бутылку, а напоследок нанёс несколько ранений получившейся «розочкой».

«Личность нападавшего в кратчайшие сроки установлена. В настоящее время решается вопрос о привлечении его к предусмотренной законодательством ответственности», — сказано в сообщении.

Расправившийся с таксисткой в Коркино цыган-инвалид ответит по законам РФ, заявил его отец
Расправившийся с таксисткой в Коркино цыган-инвалид ответит по законам РФ, заявил его отец

Ранее в Москве возбудили уголовное дело против тренера по плаванию, который издевательски насильно окунал в воду ребёнка-инвалида, пока тот пытался дать отпор. Отмечается также, что задержанный обладал хорошей репутацией и нередко проводил занятия для детей с особенностями развития.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Andrey_Nikitin

Владимир Озеров
  • Новости
  • МВД РФ
  • Ирина Волк
  • Общество
  • Происшествия
  • Приморский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar