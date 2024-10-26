Во Владивостоке случайный прохожий зверски избил инвалида его же коляской
Во Владивостоке полиция нашла мужчину, избившего инвалида-колясочника
В отделение полиции Ленинского района Владивостока поступил звонок из больницы. Врачи рассказали, что к ним поступил 45-летний инвалид-колясочник с травмами головы и порезами на теле. Об этом сообщает представитель МВД РФ Ирина Волк в своём телеграм-канале.
Избиение инвалида. Видео © VK / ЧП Владивосток
Полицейские пришли в больницу, где потерпевший рассказал им, что на него без видимой на то причины внезапно набросился на улице незнакомец. Псих вырвал из-под него коляску, а затем принялся избивать его коляской, после чего разбил об его голову стеклянную бутылку, а напоследок нанёс несколько ранений получившейся «розочкой».
«Личность нападавшего в кратчайшие сроки установлена. В настоящее время решается вопрос о привлечении его к предусмотренной законодательством ответственности», — сказано в сообщении.
Ранее в Москве возбудили уголовное дело против тренера по плаванию, который издевательски насильно окунал в воду ребёнка-инвалида, пока тот пытался дать отпор. Отмечается также, что задержанный обладал хорошей репутацией и нередко проводил занятия для детей с особенностями развития.
Shutterstock / FOTODOM / Andrey_Nikitin