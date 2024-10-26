В Екатеринбурге во время шоу загорелся робот

В Екатеринбурге во время шоу, проходившего в здании «Екатеринбург-Экспо», произошло возгорание зарядного блока электроробота. Пожар удалось оперативно локализовать и потушить силами дежурного поста спасателей. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС России.

Ранее Life.ru сообщал о пожаре, вспыхнувшем в здании сталинской высотки на Красных воротах в Москве. Возгорание удалось оперативно ликвидировать. Сообщается, что в последнее время в историческом здании проводились работы по реконструкции.