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26 октября, 10:25

В Екатеринбурге во время шоу загорелся робот

В Екатеринбурге во время шоу, проходившего в здании «Екатеринбург-Экспо», произошло возгорание зарядного блока электроробота. Пожар удалось оперативно локализовать и потушить силами дежурного поста спасателей. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС России.

«На месте дежурил пост пожарно-спасательной части №8 МЧС России. Огнеборцы потушили возгорание на 0,5 квадратах. Пострадавших нет», — говорится в сообщении.

Пожар произошёл в бывшей гостинице The Ritz-Carlton
Пожар произошёл в бывшей гостинице The Ritz-Carlton

Ранее Life.ru сообщал о пожаре, вспыхнувшем в здании сталинской высотки на Красных воротах в Москве. Возгорание удалось оперативно ликвидировать. Сообщается, что в последнее время в историческом здании проводились работы по реконструкции.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Gorodenkoff

Мария Любицкая
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