Судьба в Библии: Предопределено ли время нашей смерти

Некоторые говорят, что человеческая жизнь — это луч, который никогда не заканчивается, но это всё же лирика. С точки зрения науки жизнь — это отрезок, у которого неизменно есть начало и конец. Если у каждого из нас есть некое предназначение и судьба, расставляющая по своим местам все события, происходящие с нами, то продиктован ли её волей и день, когда человек должен будет умереть? На этот вопрос у себя в телеграм-канале ответил священник Владислав Береговой.