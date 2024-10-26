Судьба в Библии: Предопределено ли время нашей смерти
Священник Береговой заявил, что день смерти не предопределён
Некоторые говорят, что человеческая жизнь — это луч, который никогда не заканчивается, но это всё же лирика. С точки зрения науки жизнь — это отрезок, у которого неизменно есть начало и конец. Если у каждого из нас есть некое предназначение и судьба, расставляющая по своим местам все события, происходящие с нами, то продиктован ли её волей и день, когда человек должен будет умереть? На этот вопрос у себя в телеграм-канале ответил священник Владислав Береговой.
Священнослужитель о дне смерти. Видео © Telegram / Священник Вячеслав Береговой
«Это полностью и целиком зависит от человека. Никому ничего не предначертано. Мы не фаталисты, мы не верим в судьбу, — мы верим в волю Господа Бога и нашу свободу», — весьма однозначно подметил священнослужитель.
День смерти неминуемо настигнет всех нас, как бы тревожно это ни звучало. Однако нет смысла переживать о том, что вы не силах изменить. Многие убеждены, что смерть является лишь вратами, за которыми находится следующий этап, к которому даже можно морально подготовиться. Ранее Life.ru рассказал, что происходит с душой человека после того, как она отходит в мир иной.
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