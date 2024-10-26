В канадском городе Кайл никто из жителей не захотел баллотироваться на пост мэра

В канадском городе Кайл в преддверии выборов нового мэра никто из 400 жителей не изъявил желание баллотироваться на данную должность. Об этом пишет New York Post.

Администрация города дважды обращалась к жителям населённого пункта с просьбой подать заявку на участие в выборах. Однако местное население проигнорировало просьбы. Тем временем действующий глава администрации Джордж Уильямс подал в отставку.