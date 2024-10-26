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26 октября, 12:53

В канадском городе Кайл никто из жителей не захотел баллотироваться на пост мэра

В канадском городе Кайл в преддверии выборов нового мэра никто из 400 жителей не изъявил желание баллотироваться на данную должность. Об этом пишет New York Post.

Администрация города дважды обращалась к жителям населённого пункта с просьбой подать заявку на участие в выборах. Однако местное население проигнорировало просьбы. Тем временем действующий глава администрации Джордж Уильямс подал в отставку.

На данный момент выборы назначены на 13 ноября. Если кандидата так и не удастся отыскать, то городской совет выберет исполняющего обязанности и назначит новое голосование.

Выборы в Грузии начались с рукопашного боя на избирательном участке
Выборы в Грузии начались с рукопашного боя на избирательном участке

Тем временем, в Грузии проходят парламентские выборы. За лидерство борются правящая партия «Грузинская мечта», критикующая выдвигаемые против России санкции, и оппозиция. На одном из участков уже произошла драка, оппозиционные политики обвинили в провокации своих конкурентов. Ранее в Кремле не раз подчёркивали, что Россия не вмешивается ни в грузинские, ни в молдавские выборы.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / DD Images

Мария Любицкая
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