Ещё один робот присоединился к «восстанию машин» на Урале и совершил самосожжение
В Екатеринбурге во время шоу сгорел ещё один робот
В здании «Екатеринбург-Экспо» продолжается «восстание машин». Только что на сцене загорелся ещё один робот. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.
«Ещё один робот загорелся прямо на сцене. Его также потушила администрация», — сказано в публикации.
Предыдущий робот вспыхнул в здании «Екатеринбург-Экспо» сегодня днём. Причиной стало возгорание зарядного блока электроробота. Пожар удалось ликвидировать силам дежурного поста спасателей.
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