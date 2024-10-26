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26 октября, 11:33

Ещё один робот присоединился к «восстанию машин‎» на Урале и совершил самосожжение‎

В Екатеринбурге во время шоу сгорел ещё один робот

В здании «Екатеринбург-Экспо» продолжается «восстание машин». Только что на сцене загорелся ещё один робот. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

«Ещё один робот загорелся прямо на сцене. Его также потушила администрация», — сказано в публикации.

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Предыдущий робот вспыхнул в здании «Екатеринбург-Экспо» сегодня днём. Причиной стало возгорание зарядного блока электроробота. Пожар удалось ликвидировать силам дежурного поста спасателей.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Alexander Piragis

Владимир Озеров
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