Российская ПВО сбила четыре украинских дрона в Орловской и Брянской областях

Российская противовоздушная оборона смогла пресечь четыре попытки ВСУ атаковать регионы России. Противник пытался ударить по территории РФ с помощью БПЛА, сообщает Министерство обороны.

«Около 13.00 мск пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении ведомства.

Отбить атаки украинских крылатых машин смогли в Орловской области — три БПЛА и в Брянской области — один БПЛА.