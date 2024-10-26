Российская ПВО сбила четыре украинских дрона в Орловской и Брянской областях
Российская противовоздушная оборона смогла пресечь четыре попытки ВСУ атаковать регионы России. Противник пытался ударить по территории РФ с помощью БПЛА, сообщает Министерство обороны.
«Около 13.00 мск пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении ведомства.
Отбить атаки украинских крылатых машин смогли в Орловской области — три БПЛА и в Брянской области — один БПЛА.
Ранее Life.ru рассказывал, что в ночь с 25 на 26 октября средства ПВО России смогли уничтожить семь крылатых машин ВСУ и один малоразмерный воздушный шар. БПЛА перехватили над акваторией Азовского моря, территорией Белгородской области, Брянской области и над территорией Ростовской области.
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