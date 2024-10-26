Штурмовики Су-25 ВКС РФ уничтожили технику и живую силу ВСУ в Курской области

Российские Су-25 ВКС нанесли удар по замаскированной бронированной технике противника. Министерство обороны РФ показало удачный полёт наших бойцов.

Штурмовики Су-25 ВКС России уничтожили вражескую технику и живую силу. Видео © Telegram / Минобороны России

В ведомстве отметили, что наша армия смогла уничтожить технику врага и устроить налёт на живую силу ВСУ. Для атаки были использованы авиационные ракеты.

«Штурмовики Су-25 ВКС России уничтожили замаскированную бронированную технику и личный состав ВСУ в приграничных районах Курской области», — говорится в сообщении.

После удачного полёта наши штурмовики вернулись на базу.