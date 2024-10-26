Штурмовики Су-25 ВКС РФ уничтожили технику и живую силу ВСУ в Курской области
Российские Су-25 ВКС нанесли удар по замаскированной бронированной технике противника. Министерство обороны РФ показало удачный полёт наших бойцов.
Штурмовики Су-25 ВКС России уничтожили вражескую технику и живую силу. Видео © Telegram / Минобороны России
В ведомстве отметили, что наша армия смогла уничтожить технику врага и устроить налёт на живую силу ВСУ. Для атаки были использованы авиационные ракеты.
«Штурмовики Су-25 ВКС России уничтожили замаскированную бронированную технику и личный состав ВСУ в приграничных районах Курской области», — говорится в сообщении.
После удачного полёта наши штурмовики вернулись на базу.
Ранее Life.ru рассказывал, что за всё время сражений в курском приграничье враг потерял почти 27 тысяч солдат. Кроме того, было уничтожено 177 танков. За сутки армия ВС РФ смогла атаковать более 350 военнослужащих и 14 единиц вражеской бронетехники.
Telegram / Минобороны России