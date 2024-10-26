В Москве ищут более 80 бешеных хомяков

В московском Люблине ввели карантин из-за вспышки бешенства у животных. Ветеринары объяснили, что причиной проблемы стали два домашних хомяка, которых ей купил отец в зоомагазине 15 сентября. Грызунов привезли в Москву из Краснодарского края, сообщает сайт MK.Ru со ссылкой на хозяйку хомяков Машу.

Хомячки Нэззи и Питча обошлись по 550 рублей каждая. Вторая, по словам девочки, изначально была вялая и сонная, но в магазине утверждали, что хомячиха воспрянет духом, если Маша будет заботиться о ней. Хозяйка со всей ответственностью подошла к вопросу: вымыла клетку, кормила и поила подопечных, а также купила песок, которым они чистятся.

Поникшая хомячиха с течением времени не становилась веселее — не хотелось даже крутиться в колесе вместе с Нэззи. Однажды поздно вечером девочка услышала истошный визг из клетки. Прибежав на хомячий крик, она увидела Питчу и ужаснулась.

«У неё вся мордочка в крови, судороги, реально, как будто бы её изнутри что-то разрывает… она язык себе откусила. Я испугалась и маму позвала. Мы срочно ночью вызвали частного ратолога (ещё никто ехать особо не хотел) за 16 тысяч рублей, он осмотрел Питчу и сказал, что ничего страшного и у неё аллергия на песок», — вспоминает хозяйка.

Хомячихе назначили курс лечения, от которого ей стало только хуже. 16 октября у неё начала выпадать шёрстка, а затем она стала от чего-то мокреть и вдвое уменьшилась в размерах. Спустя некоторое время Питча умерла, после чего её отдали в лабораторию. Через несколько дней подтвердился факт наличия у грызунов бешенства. Всей семье сделали прививки. Специалисты начали искать всех владельцев «заражённой партии» хомяков, однако из более 80 особей нашли лишь 20.

«Хорошо, что у меня мама врач и вовремя забила тревогу. А кто-то просто возьмёт и выкинет умершего хомячка на помойку, а там собаки, крысы и кто угодно вообще», — отметила хозяйка грызунов.