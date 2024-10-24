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23 октября, 23:46

В одном из районов Москвы ввели карантин из-за случаев бешенства животных

Сергей Собянин: В Люблино введён карантин на два месяца после вспышки бешенства

В московском районе Люблино на два месяца введён карантин из-за случаев заражения бешенством. Об этом говорится в распоряжении мэра Москвы Сергея Собянина.

Вспышка заболевания зафиксирована в жилом доме по улице Краснодарская, что стало причиной введения строгих ограничительных мер. Карантин продлится до 22 декабря 2024 года и охватит несколько улиц, включая Марьинский Парк, Белореченскую и Тихорецкий бульвар.

По словам представителей мэрии, карантин введён после обнаружения двух случаев заболевания бешенством домашних животных 21 и 22 октября. Согласно распоряжению властей, эпизоотический очаг локализован в указанном доме, а прилегающие территории также признаны неблагополучными.

Особое внимание уделено жителям, проживающим в зоне карантина, с целью предотвратить дальнейшее распространение вируса. В ближайшие недели в районе усилят контроль за передвижением домашних животных и увеличат количество ветеринарных проверок.

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Подобные случаи вспышек бешенства среди домашних и диких животных нередко приводят к введению карантинных мер. Например, весной в Башкирии был объявлен карантин в селе Кушнаренково после обнаружения бешеного животного, что привело к строгим ограничениям на передвижение животных и проведению массовых мероприятий. Также, в марте этого года в селе под Тюменью был введён карантин из-за мёртвой лисицы, заражённой вирусом бешенства, что усилило внимание к санитарным мерам в регионе​.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Daryna7

Кирилл Сосновских
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