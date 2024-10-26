Три диверсанта «Ахмата» 10 дней уничтожали врагов в тылу ВСУ и пленили ценного бойца
Три диверсанта «Ахмата» 10 дней уничтожали противника в тылу ВСУ у Часова Яра
Стало известно о подвиге трёх российских диверсантов спецназа «Ахмат», которые десять дней провели в тылу ВСУ и убивали противников, не имея поддержки со стороны своих. Они находились на юго-западе Часова Яра в Бахмутском районе Донецкой области и помогли сослуживцам продвинуться за канал Северский Донец, к которому не было доступа с весны, сообщил корреспондент RT Влад Андрица.
По словам командира ДРГ и спецназовца с позывным Тринашка, они зашли вглубь на три километра, куда вэсэушники подвозят провизию и боекомплекты. В ходе операции ахматовцам удалось взять в плен ценного украинского разведчика. Впоследствии он передал им важную информацию о расположении войск. Благодаря смекалке и находчивости военные разгромили наблюдательный пункт противника, уничтожив всех, кто там находился. У ликвидированных вэсэушников забрали стратегически важные планшеты, телефоны и карты.
Напомним, ожесточённые бои за контроль над Часовым Яром ведутся уже не первый год. Населённый пункт находится на возвышенности, поэтому украинским боевикам удалось сделать из него настоящую крепость, которая сейчас рушится под ударом российских авиационных бомб. На данный момент город освобождён от гнёта киевского режима на 60%. Сейчас российским бойцам удалось взобраться на высоту около 240 м (максимальная — 250 м).
VK / Минобороны России