Стало известно о подвиге трёх российских диверсантов спецназа «Ахмат», которые десять дней провели в тылу ВСУ и убивали противников, не имея поддержки со стороны своих. Они находились на юго-западе Часова Яра в Бахмутском районе Донецкой области и помогли сослуживцам продвинуться за канал Северский Донец, к которому не было доступа с весны, сообщил корреспондент RT Влад Андрица.

По словам командира ДРГ и спецназовца с позывным Тринашка, они зашли вглубь на три километра, куда вэсэушники подвозят провизию и боекомплекты. В ходе операции ахматовцам удалось взять в плен ценного украинского разведчика. Впоследствии он передал им важную информацию о расположении войск. Благодаря смекалке и находчивости военные разгромили наблюдательный пункт противника, уничтожив всех, кто там находился. У ликвидированных вэсэушников забрали стратегически важные планшеты, телефоны и карты.