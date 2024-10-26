Названы изобретения учёных СССР, без которых мир не представляет свою жизнь

25 октября 1955 года фирма Tappan Company явила всему миру настоящее чудо — первую микроволновку. Однако это устройство было изобретено ещё задолго до этого в СССР, однако в массы оно не ушло — началась война. Впрочем, существует немало разработок советских учёных, которыми теперь пользуются во всём мире. Об этом пишет «Вечерняя Москва».

13 июня 1941 года в газете «Труд» была опубликована статья о новейшей разработке специалистов из лаборатории магнитных волн Всесоюзного научно-исследовательского института мясной промышленности (ВНИИМП). Автор, повергнув в шок читателей, отметил, что учёным с помощью нового устройства удалось приготовить большой объём мяса, но не за несколько часов, а за 20 минут. В материале пророчили, что вскоре такая печка сможет не только варить мясо, но и подогревать еду и размораживать продукты. Спустя несколько дней на страну напал Гитлер, а изобретение было отложено в долгий ящик. В итоге микроволновку представили впервые в Штатах.

Советский Союз широкой поступью продвигался в освоении и изучении космоса, запустив первый искусственный спутник Земли на орбиту. Такие свершения позволили изобрести «Орбиту-1» — первопроходца среди систем спутникового теле- и радиовещания. В 1965 году был проведён эксперимент, в ходе которого Москва сумела связаться с Владивостоком. Спустя всего два года жители самых отдалённых уголков страны смогли видеть прямые включения с «Останкино». В Америке такое изобрели только через десять лет.

В 1957 году московский инженер Леонид Куприянович изобрёл прототип мобильного телефона ЛК-1 весом в три килограмма. Устройство работало в радиусе 20-30 километров, обходясь без смены батареи до 30 часов.