В планах Соединённых Штатов использовать Украину не только в конфронтациях с Россией, но и с Китаем и другими противниками. Таким мнением поделился политолог Сергей Марков.

«Украинский фашизм — необычный. Обычно фашисты захватывают власть, а тут режим создали искусственно. Абсолютное большинство украинцев против него», — сказал он в эфире радио «Комсомольская правда».

Эксперт уверен, что России следует уничтожить «фашистского монстра», к созданию которого приложил руку Запад. Сделать это необходимо не только ради себя, но и ради других стран, в том числе.