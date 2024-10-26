Против РФ, Китая и других: Политолог раскрыл все карты США по Украине
Политолог Марков: Запад использует Украину для нападок на своих противников
В планах Соединённых Штатов использовать Украину не только в конфронтациях с Россией, но и с Китаем и другими противниками. Таким мнением поделился политолог Сергей Марков.
«Украинский фашизм — необычный. Обычно фашисты захватывают власть, а тут режим создали искусственно. Абсолютное большинство украинцев против него», — сказал он в эфире радио «Комсомольская правда».
Эксперт уверен, что России следует уничтожить «фашистского монстра», к созданию которого приложил руку Запад. Сделать это необходимо не только ради себя, но и ради других стран, в том числе.
Ранее похожее мнение звучало из уст представителям МИД РФ Марии Захаровой, которая заявила, что киевский режим перестал бы существовать без помощи США и ЕС. Она также добавила, что в данной ситуации ответственность за террористические атаки ВСУ против мирных жителей также возлагается и на Запад.
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