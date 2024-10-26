Держаться до последнего: Военный эксперт объяснил, чего хотят Штаты от ВСУ под Курском

Для Штатов очень важно, чтобы ВСУ продержались в Курской области до 5 ноября, когда начнутся выборы президента США. Об этом заявил глава Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.

«Они будут навязывать своим избирателям нарратив, что видите, при поддержке Байдена Украина смогла захватить часть территории России. И вот РФ в панике, не знает, что делать. Всё выворачивается наизнанку», — объяснил он в эфире радио «Комсомольская правда».