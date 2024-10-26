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26 октября, 19:34

Держаться до последнего: Военный эксперт объяснил, чего хотят Штаты от ВСУ под Курском

Аналитик Михайлов: США важно, чтобы ВСУ продержались под Курском до 5 ноября

Для Штатов очень важно, чтобы ВСУ продержались в Курской области до 5 ноября, когда начнутся выборы президента США. Об этом заявил глава Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.

«Они будут навязывать своим избирателям нарратив, что видите, при поддержке Байдена Украина смогла захватить часть территории России. И вот РФ в панике, не знает, что делать. Всё выворачивается наизнанку», — объяснил он в эфире радио «Комсомольская правда».

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Украинские ВС платят очень дорогую цену за операцию в курском приграничье. По последним данным Минобороны России, за всё время боёв в российском регионе противник потерял более 26 900 военнослужащих, а также множество военной техники.

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Юрий Лысенко
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