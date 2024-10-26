Газета WP впервые за 36 лет не поддержит ни одного кандидата в президенты США
Одна из старейших американских газет Washington Post отказалась поддерживать Дональда Трампа и Камалу Харрис в преддверии президентских выборов в США. В последний раз издание принимало схожее решение лишь в 1988 году, когда за пост №1 боролись Джордж Буш-старший и Майкл Дукакис.
«Мы считаем, что это соответствует ценностям, которых всегда придерживалась WP, и тому, чего мы ожидаем от лидера: характера и мужества в служении американской этике, уважения к верховенству закона и свободе человека во всех её проявлениях», — прокомментировал издатель и генеральный директор WP Уильям Льюис.
Также газета отказалась от многолетней традиции занимать сторону одного из кандидатов и в ходе всех последующих выборов. При этом с 1976 года, за исключением 1988-го, WP поддерживала исключительно демократов.
Напомним, что президентские выборы состоятся в Штатах уже 5 ноября. За медийными кампаниями кандидатов внимательно следит весь мир, в том числе и Россия. Ранее поддержку Трампу и Харрис выразили известнейшие личности страны, такие как рэпер Эминем, актёр Мэл Гибсон, певица Тейлор Свифт и даже бизнесмен Илон Маск.
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