Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 октября, 23:30

Газета WP впервые за 36 лет не поддержит ни одного кандидата в президенты США

Одна из старейших американских газет Washington Post отказалась поддерживать Дональда Трампа и Камалу Харрис в преддверии президентских выборов в США. В последний раз издание принимало схожее решение лишь в 1988 году, когда за пост №1 боролись Джордж Буш-старший и Майкл Дукакис.

«Мы считаем, что это соответствует ценностям, которых всегда придерживалась WP, и тому, чего мы ожидаем от лидера: характера и мужества в служении американской этике, уважения к верховенству закона и свободе человека во всех её проявлениях», — прокомментировал издатель и генеральный директор WP Уильям Льюис.

Также газета отказалась от многолетней традиции занимать сторону одного из кандидатов и в ходе всех последующих выборов. При этом с 1976 года, за исключением 1988-го, WP поддерживала исключительно демократов.

Трамп принялся обслуживать американцев в McDonald's за две недели до выборов
Трамп принялся обслуживать американцев в McDonald's за две недели до выборов

Напомним, что президентские выборы состоятся в Штатах уже 5 ноября. За медийными кампаниями кандидатов внимательно следит весь мир, в том числе и Россия. Ранее поддержку Трампу и Харрис выразили известнейшие личности страны, такие как рэпер Эминем, актёр Мэл Гибсон, певица Тейлор Свифт и даже бизнесмен Илон Маск.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Philip Yabut

Илья Пушкарев
  • Новости
  • США
  • Выборы в США
  • Дональд Трамп
  • Камала Харрис
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar