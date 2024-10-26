Газета WP впервые за 36 лет не поддержит ни одного кандидата в президенты США

Одна из старейших американских газет Washington Post отказалась поддерживать Дональда Трампа и Камалу Харрис в преддверии президентских выборов в США. В последний раз издание принимало схожее решение лишь в 1988 году, когда за пост №1 боролись Джордж Буш-старший и Майкл Дукакис.

«Мы считаем, что это соответствует ценностям, которых всегда придерживалась WP, и тому, чего мы ожидаем от лидера: характера и мужества в служении американской этике, уважения к верховенству закона и свободе человека во всех её проявлениях», — прокомментировал издатель и генеральный директор WP Уильям Льюис.