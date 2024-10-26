Лже-онкологи выманили у больной раком россиянки 5 млн рублей и довели её до смерти
В Нижнем Новгороде поймали мошенников, обманувших больную раком женщину
В Нижнем Новгороде сотрудниками ФСБ и СК России были задержаны мужчина и женщина, которые обманули больную раком пациентку, продав ей наркотики под видом лекарств. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.
Задержание торговцев наркотиками. Видео © Telegram / СУ СК России
По информации следствия, в 2023 году злодеи убедили одного из местных жителей купить курс «альтернативной» химиотерапии для своей супруги, которая борется с онкологией.
Мужчина согласился на сделку и отправил им 5 млн рублей за «чудодейственное» средство. Его жена отказалась от традиционного курса химиотерапии в пользу купленных лекарств, но её самочувствие они не улучшили. Более того, в её крови после принятия «препарата» обнаружили наркотики. В результате отказа от традиционного медицинского лечения в декабре прошлого года женщина скончалась.
Полиция установила предполагаемых «фармацевтов», после чего они были заключены под стражу. В их отношении возбудили уголовное дело, объявив в международный розыск организатора мошеннической схемы.
Ранее в Ленобласти 14-летняя школьница умерла после трёхдневной «солевой» диеты. Девочка состояла на учёте у нарколога, а её мать считает, что на закрещённые вещества её подсадили друзья из плохой компании.
Telegram / СУ СК России