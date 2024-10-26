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26 октября, 19:24

Лже-онкологи выманили у больной раком россиянки 5 млн рублей и довели её до смерти

В Нижнем Новгороде поймали мошенников, обманувших больную раком женщину

В Нижнем Новгороде сотрудниками ФСБ и СК России были задержаны мужчина и женщина, которые обманули больную раком пациентку, продав ей наркотики под видом лекарств. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

Задержание торговцев наркотиками. Видео © Telegram / СУ СК России

По информации следствия, в 2023 году злодеи убедили одного из местных жителей купить курс «альтернативной» химиотерапии для своей супруги, которая борется с онкологией.

Мужчина согласился на сделку и отправил им 5 млн рублей за «чудодейственное» средство. Его жена отказалась от традиционного курса химиотерапии в пользу купленных лекарств, но её самочувствие они не улучшили. Более того, в её крови после принятия «препарата» обнаружили наркотики. В результате отказа от традиционного медицинского лечения в декабре прошлого года женщина скончалась.

Полиция установила предполагаемых «фармацевтов», после чего они были заключены под стражу. В их отношении возбудили уголовное дело, объявив в международный розыск организатора мошеннической схемы.

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Ранее в Ленобласти 14-летняя школьница умерла после трёхдневной «солевой» диеты. Девочка состояла на учёте у нарколога, а её мать считает, что на закрещённые вещества её подсадили друзья из плохой компании.

Обложка ©

Telegram / СУ СК России

Владимир Озеров
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