Лже-онкологи выманили у больной раком россиянки 5 млн рублей и довели её до смерти

В Нижнем Новгороде сотрудниками ФСБ и СК России были задержаны мужчина и женщина, которые обманули больную раком пациентку, продав ей наркотики под видом лекарств. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

Задержание торговцев наркотиками. Видео © Telegram / СУ СК России

По информации следствия, в 2023 году злодеи убедили одного из местных жителей купить курс «альтернативной» химиотерапии для своей супруги, которая борется с онкологией.

Мужчина согласился на сделку и отправил им 5 млн рублей за «чудодейственное» средство. Его жена отказалась от традиционного курса химиотерапии в пользу купленных лекарств, но её самочувствие они не улучшили. Более того, в её крови после принятия «препарата» обнаружили наркотики. В результате отказа от традиционного медицинского лечения в декабре прошлого года женщина скончалась.

Полиция установила предполагаемых «фармацевтов», после чего они были заключены под стражу. В их отношении возбудили уголовное дело, объявив в международный розыск организатора мошеннической схемы.