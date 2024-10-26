Тревожная умственная жвачка: Что такое overthinking и как от него избавиться

В современном мире всё чаще встречается понятие overthinking. Это тревожная умственная жвачка, которая заставляет человека зацикливаться на грядущих волнующих событиях или мусолить произошедшее ранее. О причинах этого состояния и как от него избавиться, рассказала врач-психиатр, психотерапевт Виктория Читлова в беседе с РИА «ФедералПресс».

«Overthinking и руминации возникают, когда не работает часть мозга, отвечающая за контроль над мыслями. В это время активируется так называемая «сеть пассивного режима» мозга, и негативные мысли просто бездумно блуждают, как будто у нет «руководителя», который направит их», — объяснила эксперт.

В результате человек может на автомате прокручивать тревожные мысли: «Кто что сказал, как отреагировал?», «Все плохо», «Я неудачник», «А что будет, если…?» и прочие. Избавиться от таких бездумных и мрачных провалов достаточно просто. Стоит лишь заметить у себя это состояние и «включить» осознанность. Тревожные мысли, которые возникли в голове, следует выписать на бумагу и попробовать поразмышлять соответствуют ли они реальности. Также психиатр советует не быть слишком строгим к себе и спокойно принимать все свои проявления.