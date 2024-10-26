Запланированный на 28-29 октября визит Лаврова в Узбекистан перенесли

Поездка министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в Узбекистан, запланированная на 28-29 октября, была отложена на более позднюю дату. Об этом сообщили в пресс-службе российского дипломатического ведомства по итогам беседы с узбекистанским коллегой Бахтиёром Саидовым.

«В связи с изменениями в рабочих графиках достигнута договорённость перенести планировавшийся на 28-29 октября визит Сергея Викторовича Лаврова в Ташкент на более поздний срок», — сообщили в ведомстве.