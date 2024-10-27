Психолог объяснила, как маме подружить ребёнка с «новым папой»

Появление нового члена в семье всегда бывает сложным и волнительным периодом для детей. Особенно если это отчим. Как сделать эту ситуацию менее травматичной для ребёнка, объяснила психолог Майя Голубева.

По словам эксперта, матери важно объяснить сыну или дочке, что папа только один и никто заменять его не будет. Однако новый человек в семье подарит защиту и любовь, и ему тоже можно доверять.

«Будьте честными и открытыми. Объясните ребёнку, что вы решили создать новую семью, и теперь в ней будет человек, который не претендует на роль отца, но всегда будет его опорой и защитой. Уделите внимание чувствам ребёнка. Поговорите о его переживаниях и опасениях, выслушайте его мнение и поддержите», — посоветовала психолог в разговоре с RuNews24.ru.

Также важно познакомить ребёнка с новым человеком, рассказать о его увлечениях и работе. В этот период времени необходимо как можно чаще проводить время всем вместе, ходить в парк или в кино, чтобы ребёнок мог привыкнуть к обновлённым условиям.